El BID aprobó financiamiento por u$s85 millones para obras de desarrollo productivo en Río Negro

El programa consiste de cinco proyectos y obtuvo luz verde en el marco de una visita que el gobernador Alberto Weretilneck realiza a los EEUU. También buscan destrabar fondos para el sector sanitario.

El gobernador Alberto Weretilneck encabeza una visita a EEUU en búsqueda de financiamiento.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un programa de u$s85 millones para la puesta en marcha de inversiones en infraestructura productiva en Río Negro destinadas a ampliar áreas bajo riego, llevar energía a nuevas zonas, modernizar sistemas existentes y sumar tecnología y equipamiento para proteger la producción frente a los eventos climáticos.

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La noticia se dio en el marco de una visita que el gobernador Alberto Weretilneck realiza por los EEUU con el objetivo de lograr financiamiento para diversos proyectos, que desembolsos para los sectores sanitarios y productivo.

El programa reúne cinco proyectos estratégicos y forma parte de un rumbo provincial que mira al futuro: producir más y mejor, generar empleo, atraer inversiones privadas y crear nuevas oportunidades en cada región.

En Guardia Mitre se construirán 85 km de nueva red eléctrica y 3 centros de transformación. La obra ampliará las conexiones rurales, permitirá incorporar bombeo y riego presurizado y reducirá más de 50% el costo energético por hectárea.

En Negro Muerto se instalarán 32,2 km de red eléctrica, un cruce sobre el río Negro y 7 centros de transformación. La nueva infraestructura permitirá incorporar unas 13.000 hectáreas productivas durante la primera etapa y generar condiciones para nuevas actividades agrícolas y ganaderas.

En el Valle Inferior se modernizará el sistema de riego del IDEVI, con compuertas automáticas, mejoras en los canales y monitoreo en tiempo real para administrar mejor el agua, reducir pérdidas y dar mayor previsibilidad a los productores.

"La aprobación de este crédito refleja la confianza que organismos internacionales depositan en nuestra forma de administrar la provincia", aseguró Alberto Weretilneck.

Margen Norte también dará un salto de escala: podrá prácticamente duplicar su superficie cultivada en 5 años. El proyecto incluye obras en la bocatoma de Chimpay, canales, drenajes, telemetría, electrificación y mayor potencia en estaciones transformadoras.

El programa también incorporará nuevas herramientas para proteger la producción frente al granizo, con un componente específico de U$S 6 millones para que los productores puedan instalar mallas antigranizo.

Al respecto, el gobernador Alberto Weretilneck aseguró que "la aprobación de este crédito refleja la confianza que organismos internacionales depositan en nuestra forma de administrar la provincia. Esa confianza se construye con responsabilidad, previsibilidad y cumpliendo la palabra. Ese es el rumbo que elegimos y que vamos a seguir fortaleciendo”.

“Proyectos de esta envergadura serían imposibles de concretar sin este financiamiento internacional. Todo nuestro agradecimiento al BID por confiar en el camino que estamos recorriendo y en la visión de futuro que tenemos para Río Negro”, dijo el Gobernador.

Finalmente, el Mandatario aseveró que “el rumbo está claro y genera confianza, ahora el desafío es seguir trabajando para que los rionegrinos disfruten los beneficios de estas inversiones”.

El Gobernador estuvo acompañado por los Ministros de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; de Salud, Demetrio Thalasselis y de Hacienda, Gabriel Sánchez, junto al director ejecutivo de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), Martín Camiña.