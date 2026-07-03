La Libertad Avanza consiguió la personería jurídica en Río Negro y se alista para 2027

La fuerza del Presidente logró constituirse como partido político bajo la comandancia del senador nacional Enzo Fullone. "En 2027 vamos a pintar Río Negro de violeta", arengó el dirigente.

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la personería jurídica en Río Negro y logró un hito clave en su intención de disputar la provincia en 2027. El trámite para oficializar el espacio se concretó este viernes por parte de los principales referentes libertarios en el distrito, quienes hablaron de un "paso histórico".

Actualmente, la versión rionegrina del sello que comanda Javier Milei está en manos del senador nacional Enzo Fullone , al frente de la cruzada por conseguir la personería. La tropa mileísta busca ganar músculo para pelear el año próximo por la gobernación, hoy en manos del provincialista Alberto Weretilneck .

Tras conseguir el aval judicial, Fulone se expresó en las redes sociales. "Hoy dimos el último paso para la oficialización de La Libertad Avanza como partido en la provincia. Vamos a contar con las herramientas electorales e institucionales para competir y llevar las ideas de la libertad a cada rincón de Río Negro" , celebró.

A la par, indicó que vienen "construyendo equipos, fortaleciendo el territorio y consolidando un proyecto serio para terminar con la vieja política", y arengó: "El año que viene vamos a pintar Río Negro de violeta".

Así las cosas, la escudería del Presidente sigue consolidándose en distintos distritos y se entusiasma con conseguir su primera gobernación, ya que actualmente no comanda ninguna de las 24 jurisdicciones del país.

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Si bien el senador Fullone se perfila para ser el candidato de la Casa Rosada para enfrentar a Juntos Somos Río Negro (JSRN), la marca del gobernador Weretilneck, que debe definir si buscará la reelección, lo cierto es que en los últimos días se sumó un nuevo competidor interno.

Se trata del diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien selló su salto del PRO al partido violeta. Al confirmar el pase, Tortoriello se justificó explicando que la sociedad argentina eligió en las últimas elecciones "un camino de transformación profunda, basado en la libertad, la responsabilidad y el compromiso con un Estado más eficiente al servicio de los ciudadanos".

"Río Negro atraviesa hoy un momento decisivo: tiene la oportunidad de sumarse a ese proceso de cambio o de seguir anclada en un modelo de atraso, opacidad y resignación", reflexionó.

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En una publicación, dijo sentirse "convencido de que este es el rumbo que necesita nuestro país y de que los cambios requieren compromiso, coherencia y trabajo conjunto" y que por eso formalizó su afiliación a La Libertad Avanza Río Negro.

"Este paso expresa mi decisión de aportar experiencia, capacidad de gestión y vocación de servicio a un proyecto político que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, impulsa las reformas necesarias para dejar atrás décadas de estancamiento y construir un futuro con más oportunidades para todos los argentinos", indicó el legislador de extensa trayectoria.

El año pasado, en las elecciones legislativas nacionales, sucedió un hecho curioso en Río Negro. El peronismo se impuso en la categoría senadores, pero LLA lo hizo en diputados. Sucede que la postulación de Lorena Villaverde a la Cámara alta, sindicada por denuncias varias, terminó alejando a los votantes en esa columna.

Finalmente, el PJ logró defender las dos senadurías que ponía en juego, mientras que la tercera fue para los libertarios. Alberto Weretilneck, en tanto, perdió el lugar de Mónica Silva y se quedó sin alfiles en el recinto.