La iniciativa había sido acordada por el gobernador Alberto Weretilneck con el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, oriundo de la provincia. Aclararon que la ley no implica nuevos ingreso a la administración pública.

La Legislatura de Río Negro aprobó el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales de la provincia , un acuerdo que habían suscripto el gobernador Alberto Weretilneck con el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar , oriundo del distrito patagónico.

La norma alcanza al personal contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios que haya iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y que haya prestado servicios de manera ininterrumpida hasta el momento de su incorporación a planta permanente.

El régimen establece como requisitos acreditar idoneidad mediante una evaluación, cumplir con las condiciones de ingreso previstas por la legislación vigente, contar con informe favorable del área de recursos humanos, aprobar el examen preocupacional y, cuando corresponda, acreditar aptitud psicofísica.

Además, crea la Comisión Ejecutiva Central como autoridad de aplicación, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones gremiales, y fija un plazo de sesenta días hábiles para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.

La medida fue celebrada con ATE, que montó una vigilia en las puertas de la Legislatura rionegrina. Desde el gremio apuntaron que representa el número más grande de los últimos tres grandes procesos impulsados y acordados por el sindicato durante los últimos años.

“Dijimos que sin lucha no hay logros, y este sindicato no bajó nunca los brazos para volver a conquistar hoy plena estabilidad en el empleo público”, dijo Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE Río Negro..

“Esta ley que alcanza a más de 4.200 trabajadores es fruto de un esfuerzo colectivo y de la fe en la lucha, porque nunca resignamos nuestras banderas, ni en momentos tan horribles como este que atraviesa el país”, agregó el dirigente.

Alrededor del 35% del personal que ingresará a la plata está comprendido en las leyes 1904 y 1844 de salud pública. El resto se distribuye en Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, Secretaría General, Ministerio de Gobierno y Turismo, entre otros organismos.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, junto a Alberto Weretilneck.

Durante el debate, el legislador Lucas Pica (Juntos Somos Río Negro), del oficialismo provincial, dijo que la iniciativa brinda estabilidad y previsibilidad a trabajadores que ya cumplen funciones permanentes en el Estado, aclarando que "no implica nuevos ingresos ni un incremento de la masa salarial y que el pase a planta será voluntario para quienes reúnan los requisitos establecidos por la ley".

La iniciativa contó con votos favorables de Juntos Somos Río Negro, Vamos con Todos, Coalición Cívica - ARI, la Unión Cívica Radical (UCR), Partido Justicialista - Nuevo Encuentro y PRO - Unión Republicana.

En tanto, votaron en contra los legisladores Gabriela Picotti, Daniel Sanguinetti, María Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Santiago Ibarrolaza, César Domínguez y Claudio Doctorovich, quienes expresaron distintos cuestionamientos al proyecto.

Entre los principales planteos señalaron el escaso tiempo destinado al análisis legislativo, la falta de precisiones sobre el universo definitivo de trabajadores alcanzados, la ausencia de un informe de impacto fiscal y la necesidad de reforzar las garantías vinculadas a la evaluación e idoneidad exigidas por la Constitución Provincial.

El 22 de junio pasado, Alberto Weretilneck había recibido al secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, nacido en la localidad rionegrina de Luis Huergo. En ese encuentro, acordaron avanzar con el proyecto para pasar a planta permanente a 4.200 trabajadores estatales.

Tras la aprobación legislativa, Aguiar comentó este jueves: "¡Inmenso triunfo! Se acaba de concretar el pase a planta permanente más grande en la historia de mi provincia. Otro modelo de país es posible".

INMENSO TRIUNFO!!

SE ACABA DE CONCRETAR EL PASE A PLANTA PERMANENTE MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DE MI PROVINCIA!!



OTRO MODELO DE PAÍS ES POSIBLE!!



Siento una profunda alegría y un enorme orgullo a la distancia. Hace instantes la Legislatura de Río Negro acaba de aprobar la ley… pic.twitter.com/AiGZbOc93u — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) August 6, 2026

"Siento una profunda alegría y un enorme orgullo a la distancia. Hace instantes la Legislatura de Río Negro acaba de aprobar la ley que establece el pase a planta permanente de más 4.000 trabajadores que hasta ahora estaban precarizados", compartió el gremialista.

Por último, afirmó que "los derechos no se mendigan, se conquistan". "Los sindicatos están para pelear y mejorarle la vida a la gente, no para discutir las migajas que nos proponen los Gobiernos", finalizó.