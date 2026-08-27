El provocador mensaje de Ricardo Centurión contra el Chacho Coudet tras la eliminación de River: "Todo vuelve"

El exjugador de Racing y Boca apuntó contra Eduardo Coudet luego de la caída del Millonario ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana.

Ricardo Centurión volvió a apuntar contra Eduardo Coudet después de la eliminación de River de la Copa Sudamericana.

El exjugador de Racing y Boca, Ricardo Centurión, apuntó contra Eduardo “Chacho” Coudet luego de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El futbolista publicó un mensaje en redes sociales que luego confirmó como una referencia directa al entrenador, con quien mantiene un conflicto desde su etapa en Avellaneda.

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder por penales ante Independiente Santa Fe , luego de empatar 1-1 en el partido de vuelta y 1-1 en el resultado global. La derrota profundizó el mal momento del equipo dirigido por Coudet y generó cuestionamientos sobre la continuidad del entrenador.

En medio de ese escenario, Centurión publicó una historia en Instagram que rápidamente fue interpretada como una indirecta hacia su exdirector técnico. “Todo vuelve. Cuánto tiempo esperando esto jajajajaja”, escribió el futbolista.

La publicación no quedó solamente en una especulación. El periodista Gastón Edul le consultó directamente a Centurión si el mensaje estaba dirigido a Coudet, y el exjugador confirmó que sí.

“ Claramente sí, fue por eso porque conmigo no fue un tipo honesto, más allá de yo hacerme cargo siempre de que yo hice la cagada”, respondió Centurión al ser consultado sobre el destinatario de su publicación.

El mensaje apareció luego de una nueva eliminación de River y en medio de los rumores sobre una posible renuncia de Coudet, quien acumula 26 partidos oficiales al frente del equipo, con 13 triunfos, cinco empates y ocho derrotas, además de la reciente caída por penales.

El conflicto entre Centurión y Coudet

El enfrentamiento entre ambos se remonta a 2018, cuando Coudet dirigía a Racing y Centurión formaba parte del plantel. La relación entre el entrenador y el futbolista se deterioró a partir de distintos episodios vinculados con la disciplina del jugador, entre ellos llegadas tarde y ausencias a los entrenamientos.

El momento más recordado ocurrió durante un partido contra River en el Monumental. Coudet mandó a Centurión a la cancha y ambos protagonizaron un fuerte cruce. El futbolista empujó al entrenador y, posteriormente, fue separado del plantel profesional.

Años después, Centurión volvió a referirse a aquel episodio y contó detalles de lo ocurrido entre ambos. Según relató, después de permanecer durante un mes entrenándose en Tita Mattiussi, decidió acercarse al vestuario para hablar con el técnico.

El conflicto entre Centurión y Coudet comenzó en 2018, cuando ambos compartían Racing. TNT Sports

“Fui después de un mes de estar en Tita Mattiussi tirado, a no aguantar más, a golpearle la puerta del vestuario en el Cilindro y no me atendió. Eso fue más que nada porque ahí se ven los verdaderos hombres. Fui a pedirle disculpas e irme a mi casa y después seguir entrenando en reserva. Después todas las cosas que hace, en ningún club le va bien. Solo salió campeón en Racing y no me llamó ni para levantar el trofeo. No es por resentimiento, que lo tomen como quieran, no me interesa”.

El exfutbolista también sostuvo que Coudet no fue honesto con él, aunque reconoció su propia responsabilidad en los hechos que provocaron su salida del plantel profesional.

El conflicto, que comenzó durante la etapa de ambos en Racing, volvió a quedar expuesto públicamente después de la eliminación de River. Esta vez, Centurión aprovechó el resultado para enviarle un mensaje al entrenador, dejando en claro que todavía mantiene presente aquel enfrentamiento.