Bitcoin busca recuperar los u$s80.000: Nvidia impulsa al mercado y ahora la mira está en Jackson Hole

Las criptomonedas operan en terreno positivo tras los sólidos resultados del fabricante de chips. Sin embargo, el foco se desplaza ahora al discurso de Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal, y a las señales que pueda dar sobre inflación y tasas de interés.

Las criptomonedas operan con leves subas este jueves , impulsadas por los sólidos resultados de Nvidia, mientras los inversores esperan la próxima gran referencia para los mercados globales: el discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, en el simposio de Jackson Hole.

En ese contexto, bitcoin (BTC) intenta recuperar la barrera de los u$s80.000 con una suba de hasta 1% , mientras que ethereum (ETH) se mantiene por encima de los u$s2.500. El resto de las criptomonedas opera con una suba de 4% lideradas por Monero, Chainlink (-3,5%) y Zoe Cash (2,3%). La evolución de los principales activos digitales vuelve a estar estrechamente vinculada con las expectativas sobre la política monetaria estadounidense y las condiciones de liquidez global.

El primer impulso llegó de la mano de Nvidia , que volvió a superar las previsiones del mercado. El fabricante de chips obtuvo un beneficio neto de u$s 59.688 millones en su segundo trimestre fiscal de 2027 , un 126% más que un año atrás, mientras que sus ingresos crecieron 106%, hasta u$s96.200 millones.

Los números reforzaron el optimismo alrededor de la inteligencia artificial y dieron respaldo a los activos de riesgo. Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB, sostuvo que, con estos niveles de ingresos y una demanda creciente, “será muy arriesgado apostar en contra de Nvidia” y consideró que los resultados podrían impulsar al conjunto del sector de inteligencia artificial.

Superado el balance de Nvidia, la atención del mercado se traslada ahora a Jackson Hole , donde Warsh hablará este viernes. Los inversores buscarán señales sobre el rumbo de las tasas de interés en un escenario en el que volvieron a ganar protagonismo los riesgos inflacionarios.

Los números reforzaron el optimismo alrededor de la inteligencia artificial y dieron respaldo a los activos de riesgo.

Según Naeem Aslam, CIO de Zaye Capital Markets, la dinámica de corto plazo de bitcoin está actualmente más condicionada por la liquidez, las expectativas sobre la política económica estadounidense y el posicionamiento de los inversores que por factores propios del ecosistema cripto.

El desafío para la Fed pasa por una inflación que todavía permanece por encima de su objetivo. Según los datos citados por los analistas, el PCE de julio se mantuvo en 3,7%, mientras que el consumo personal fue revisado al alza hasta un crecimiento del 3,4%.

Esta combinación genera señales contrapuestas para bitcoin. Por un lado, una inflación persistente puede fortalecer la demanda de activos alternativos y escasos. Por otro, reduce las posibilidades de una flexibilización monetaria agresiva y puede mantener elevados los rendimientos reales, haciendo más atractivos los activos tradicionales que pagan intereses.

A ese escenario se suman las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá y el riesgo de nuevas medidas arancelarias. Una mayor incertidumbre podría favorecer la búsqueda de activos alternativos, aunque un fortalecimiento del dólar y una suba de los rendimientos de los bonos del Tesoro podrían ejercer presión sobre las criptomonedas en el corto plazo.

El nivel clave que mira bitcoin

Más allá de la volatilidad inmediata, desde Zaye Capital Markets destacan que bitcoin continúa respaldado por una mayor adopción institucional, avances regulatorios y su oferta limitada.

En el corto plazo, sin embargo, el mercado sigue mirando niveles técnicos. Los analistas consideran que una ruptura sostenida por encima de los u$s83.000 podría darle mayor fortaleza al actual movimiento alcista.

Por el contrario, si bitcoin no logra recuperar esa zona, podría continuar atravesando un período de consolidación y toma de ganancias, con la evolución de la inflación, las tasas de interés y la liquidez global como principales factores a seguir.