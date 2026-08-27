Qué es un GLOF, el fenómeno de hielo tras el desprendimiento del glaciar en Nepal

Se cree que la tragedia responde a la caída de un bloque desde miles de metros de altura. Esa combinación de altura e impacto habría ayudado a sumar más sedimento al flujo de agua.

La hipótesis barajada es que un enorme bloque de hielo que cayó desde un glaciar, desde miles de metros de altura.

Tras la conmoción por las inundaciones en Nepal, que ya se cobraron la vida de más de 300 personas y con aún cerca de 1.300 desaparecidos, circuló el concepto de GLOF que proviene de “Glacial Lake Outburst Flood”, traducido como inundación por desborde de lago glaciar. L os expertos creen que este fenómeno pudo haber originado la tragedia.

La hipótesis barajada es que un enorme bloque de hielo que cayó desde un glaciar, desde miles de metros de altura, llevó al desborde con una velocidad arrasadora. “Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle”, explicó el científico principal del instituto neozelandés GNS Science Simon Cox .

El profesional agregó que esto “se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”, según la AFP.

El profesor asistente del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Kathmandú, Mohan Bahadur Chand , detalló a Reuters que el hielo se habría roto a la altura de esos 5.200 metros y, en una caída vertical de casi 1.200, comenzó a derretirse mientras arrastraba toneladas de sedimentos. Luego se dio otra caída de unos 3.000 metros hasta alcanzar los ríos, y esa combinación de altura e impacto terminó de derretir el hielo roto y sumó aún más sedimento al flujo.

Cox comparó el fenómeno con el efecto de un émbolo : durante la caída, la masa empujó toda el agua que ya corría por el valle del río, como si fuera una jeringa, mientras seguía derritiendo hielo y sumando material. Así se formó un flujo capaz de superar los 100 kilómetros por hora y arrastrar todo a su paso.

El hielo se habría roto a la altura de esos 5.200 metros y, en una caída vertical de casi 1.200, comenzó a derretirse mientras arrastraba toneladas de sedimentos.

El muro de agua impactó primero un puesto fronterizo, tal como documentan unas imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad que muestran una masa de lodo enterrando la zona mientras la gente huye ante su avance. Luego siguió su curso río abajo hacia Nepal, inundando pueblos y derribando puentes y edificios.

El fenómeno fue comparado con el efecto de un émbolo: durante la caída, la masa empujó toda el agua que ya corría por el valle del río, como si fuera una jeringa. X

Conmoción en Nepal por la riada mortal: ascienden a más de 360 los muertos y son más de 1.300 los desaparecidos

Las autoridades de Nepal elevaron a más de 360 la cantidad de muertos por los aludes que arrasaron distintas localidades del norte del país, cerca de la frontera con China, mientras más de 1.300 personas permanecen desaparecidas. Entre ellas hay numerosos extranjeros que se encontraban en la zona por turismo, senderismo o peregrinación.

El desastre afectó principalmente a una región montañosa atravesada por ríos, donde una violenta crecida provocó graves daños en viviendas, rutas, mercados y otras infraestructuras. Las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi se encuentran entre las zonas más afectadas.

Las autoridades desplegaron helicópteros, efectivos del ejército y de la policía y equipos de emergencia para intentar localizar a las personas cuyo paradero todavía se desconoce. Sin embargo, las características del terreno y el nivel del agua dificultan las tareas de rescate.

La magnitud de la emergencia también generó preocupación por la cantidad de viajeros desaparecidos. Según los registros de la Junta de Turismo de Nepal, inicialmente se habían reportado 384 personas desaparecidas en el distrito de Rasuwa, de las cuales 291 eran extranjeras y 93 ciudadanos nepalíes. El registro continúa siendo verificado junto con agencias de viajes, guías, autoridades locales y organismos de seguridad.