Rodrigo Paz reconoció que Fernando Cerimedo trabajó en su campaña, pero negó que fuera asesor de su gobierno

El presidente de Bolivia aseguró que el argentino fue “estratega de orden internacional” durante la campaña y al inicio de su gobierno. El exasesor de Milei permanecerá en prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz.

Archivo. Paz, en el ojo de la tormenta por el escándalo de Cerimedo.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz , negó este miércoles que su gobierno haya mantenido un vínculo laboral con Fernando Cerimedo, el exasesor argentino que permanece detenido e imputado por un presunto intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller. Sin embargo, reconoció que el estratega trabajó en su campaña electoral y durante los primeros meses de su gestión.

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A través de un video publicado en sus redes sociales, Paz remarcó que desde la gestión boliviana buscan aclarar la relación con Cerimedo y respondió a los cuestionamientos que surgieron en los últimos días. Su explicación, además, marcó diferencias con la versión que había dado su vicepresidente, Edman Lara, quien había hablado de una “relación personal” entre el mandatario y el argentino.

Paz reconoció que Cerimedo participó en la campaña que lo llevó a ganar el balotaje y que también estuvo presente al comienzo de su gobierno como “estratega de orden internacional” . Sin embargo, explicó que la permanencia del argentino en Bolivia no era suficiente para establecer una dinámica de trabajo estable.

“Por eso nunca hubo un contrato o relación directa”, aseguró el mandatario. El Presidente también negó que Cerimedo haya contado con autorización para hablar en nombre de su administración.

“Jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al gobierno o a mi familia”, aseguró Paz. La aclaración se produjo en medio de las críticas y pedidos de explicaciones por el vínculo entre el exasesor argentino y el gobierno boliviano, mientras el país atraviesa una fuerte crisis económica.

En su mensaje, el Presidente también rechazó que los hechos vinculados al argentino puedan ser utilizados para perjudicar a su entorno.

“No puede ser que generando escándalos quieran dañar nuestra forma de convivencia y de comportamiento; por eso soy el primero en defender en nuestra democracia la transparencia de los procesos de investigación no sobre escándalos sino sobre pruebas”, sentenció.

El mensaje completo de Rodrigo Paz a la sociedad boliviana.

El choque del relato de Paz con su vicepresidente

Las declaraciones de Paz se conocieron después de que su vicepresidente, Edman Lara, se refiriera públicamente a Cerimedo como “asesor personal” del Presidente y reclamara que no fuera encubierto.

“Exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos también la inmediata acción de la policía boliviana que logró el arresto del principal sospechoso cuando este pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires, obviamente horas después del ataque”, declaró Lara.

El vicepresidente también reclamó una investigación sin privilegios para el argentino.

“Exigimos también una investigación imparcial y transparente sin ningún tipo de favorecimiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga la Justicia tiene que actuar con toda fuerza. Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz”, sentenció en su momento Lara.

La situación de Fernando Cerimedo

Cerimedo quedó en prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz en el marco de la causa que investiga un presunto feminicidio en grado de tentativa contra su expareja, Nadia Beller.

La mujer fue atacada a tiros frente a un hotel de la región oriental de Bolivia por personas vestidas como repartidores. Tras sobrevivir al ataque, señaló al argentino como ideólogo del intento de asesinato, además de denunciar presuntos hechos de corrupción en los que involucró al exasesor y a la familia de Paz.

La Fiscalía boliviana abrió además una investigación por un posible caso de enriquecimiento ilícito contra Cerimedo, luego de encontrar más de u$s40.000 en moneda local y tarjetas de presentación.

Cerimedo quedó en prisión preventiva por 180 días en Santa Cruz. x

Beller - abogada, que en el pasado militó en las filas del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobernó Bolivia durante casi dos décadas -, fue posteriormente vinculada por algunos sectores con la oposición regional de Santa Cruz.

Este miércoles, la mujer solicitó ser incorporada al programa de protección de testigos en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Su declaración fue suspendida luego de que su abogado realizara el pedido formal.

Beller ya había anticipado públicamente que cuenta con información sobre supuestos actos de corrupción que involucrarían a Cerimedo.