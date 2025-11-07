El Gobierno canceló este viernes un vencimiento de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) por casi u$s800 millones, algo que tuvo un impacto directo en las reservas brutas del Banco Central (BCRA), que perforaron en la jornada los u$s41.000 millones.
El Tesoro pagó un vencimiento al FMI por u$s796 millones y las reservas del BCRA perforaron los u$s41.000 millones
Tras el pago de intereses al organismo internacional, los activos internacionales del BCRA bajaron en u$s753 millones para cerrar la semana en u$s40.260 millones.
-
Economía estira plazos de la deuda en pesos: ¿paso previo para iniciar la compra de reservas?
-
Milei y los bancos están listos para el rescate, pero esperan el aval de Bessent para no chocar con el FMI
Según confirmaron fuentes de la autoridad monetaria a Ámbito, el pago de intereses al organismo internacional fue por u$s796 millones, lo que explica la caída en los activos internacionales del BCRA en u$s753 millones para cerrar la semana en u$s40.260 millones.
En desarrollo.-
- Temas
- FMI
- reservas del BCRA
- BCRA
- Dólar
Dejá tu comentario