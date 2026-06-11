Elegimos creer, otra vez: casi el 80% de los argentinos cree que la Selección será campeona del mundo

Antes del pitazo inicial del Mundial, los usuarios de Betano Argentina ya marcaron una tendencia clara. Hay una selección que concentra la gran mayoría de las predicciones.

Mucho antes de que ruede la pelota en el Mundial, los usuarios de Betano Argentina ya eligieron a su selección favorita para quedarse con el título. Y lo hicieron con una unanimidad que solo puede provenir de algo más profundo que la lógica. El 78,7% de quienes eligieron a largo plazo por el ganador del torneo optaron por la Scaloneta.

No porque las cuotas lo exijan. No porque una hoja de cálculo se lo haya indicado. Porque la fe y la pasión es innata al hincha argentino.

Detrás de Argentina, Portugal concentra el 3,68% de las apuestas, seguido de Francia (3,46%), Países Bajos (2,95%) y España (2,56%). Los números lo dicen todo: para los usuarios de Betano en Argentina, está la selección nacional, y luego el resto.

La trayectoria de Lionel Messi ocupa un lugar único en la historia del fútbol mundial. Con 38 años, campeón del mundo y posiblemente el mejor jugador de todos los tiempos, cuando se pregunta a los usuarios de Betano quién dará más asistencias en el Mundial de 2026, el 29,03% sigue apuntándole a él. Por delante de Bruno Fernandes, Lamine Yamal y Pedri. La fe en Messi no es nostalgia. Es convicción.

También figura entre los cinco favoritos para ser el máximo goleador del torneo, lo que nos recuerda que para los hinchas argentinos, la historia del capitán aún no terminó. Sienten que está construyendo algo grande.

La araña más gallina

Cada generación de hinchas necesita un ícono, y esta ya lo encontró en Julián Álvarez. En el mercado de máximos goleadores, Kylian Mbappé lidera con el 27,87% de las apuestas globales, pero Álvarez se sitúa segundo con el 18,03%, por delante de Ousmane Dembélé y Harry Kane. No es solo un jugador. Es el siguiente capítulo de una historia que los fanáticos argentinos llevan décadas escribiendo.

El Mundial 2026™ está a horas de distancia. Pero en los corazones y en las apuestas de los hinchas argentinos ya tiene un ganador.

Los 5 favoritos para ganar el Mundial — Usuarios de Betano Argentina

1 Argentina 78.70%

2 Portugal 3.68%

3 Francia 3.46%

4 Países Bajos 2.95%

5 España 2.56%

Jugadores más elegidos — máximos asistentes

1 Lionel Messi 29.03%

2 Bruno Fernandes 16.13%

3 Lamine Yamal 12.90%

3 Michael Olise 12.90%

5 Pedri 9.68%

Jugadores más elegidos — máximos goleadores

1 Kylian Mbappé 27.87%

2 Julián Álvarez 18.03%

3 Ousmane Dembélé 8.20%

4 Harry Kane 7.65%

5 Lionel Messi 6.56%