Por qué baja el riesgo país y cuál es la meta deseada por el Gobierno

El indicador elaborado por J.P. Morgan cae con fuerza y perfora los 450 puntos básicos, su nivel más bajo en ocho años.

El riesgo país de Argentina cae con fuerza este jueves y perfora los 450 puntos básicos. Así, alcanza su nivel más bajo en ocho años. Se trata de un dato relevante tanto para el mercado como para el Gobierno, que espera un recorte del costo de financiamiento antes de regresar a los mercados globales de endeudamiento.

El detonante de la importante caída fue que este miércoles la calificadora Standard & Poor’s anunció una mejora en la nota crediticia de la Argentina , elevándola desde CCC+ hasta B-. La decisión impulsó una rápida reacción positiva en el mercado, en una señal de que los mercados recibieron la novedad con optimismo y que se tradujo de inmediato en una suba de los bonos soberanos.

S&P fundamentó la perspectiva estable en la expectativa de que el Gobierno mantenga el ajuste fiscal y que el Banco Central aumente "sus reservas internacionales, sosteniendo el crecimiento económico y reduciendo la inflación” . La firma remarcó una menor vulnerabilidad económica y una mejora gradual en la liquidez externa.

Cuando una calificadora de esa envergadura eleva la nota de un país, el mercado lo lee como una señal de que ese Estado tiene mayor capacidad y voluntad de honrar sus compromisos de deuda. Eso genera mayor demanda de sus bonos, los precios de esos títulos suben y, como consecuencia directa, el riesgo país baja.

Lo que le otorga mayor dinamismo a la flamante calificación, es que a principios de mayo, Fitch Ratings ya había dado un paso similar. Con este nuevo anuncio, dos de las tres grandes calificadoras internacionales mejoraron su visión sobre la deuda argentina en pocas semanas, lo que amplificó el efecto positivo sobre los mercados.

El riesgo país y los objetivos del Gobierno

La baja del riesgo país implica una compresión del costo de financiamiento para el país en un eventual regreso de Argentina a los mercados globales. Hasta acá el Gobierno decidió no volver a colocar bonos en Wall Street por las aún elevadas tasas de interés. El recorte actual reabre el debate sobre la conveniencia o no de dar el paso y avanzar en la refinanciación de futuros vencimientos.

Javier Milei y Luis Caputo pretenden colocar deuda en el exterior a una tasa que considere sostenible. Para eso, necesita que el riesgo país siga descendiendo. Por lo pronto, apunta a acercarse a los 400 puntos básicos, un umbral que permitiría al Tesoro financiarse en el exterior a tasas más competitivas a nivel internacional.

Por ahora, con el indicador rozando los 450 puntos, el camino indicaría que avanza en esa dirección. Pero los analistas y el mercado aún quedan expectantes a los desafíos venideros, ya que la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 puede generar tensiones en el mercado en cualquier momento.