La FIFA recordó dos momentos históricos de la Selección argentina a horas del inicio del Mundial 2026

Las imágenes muestran a la Scaloneta tras su último amistoso con Islandia y un pase decisivo de Maradona para la clasificación a octavos en México 86.

La Selección debuta frente a Argelia el 16 de junio en Kansas City.

A horas del comienzo del Mundial 2026 , la FIFA compartió dos publicaciones en sus redes sociales sobre la Selección argentina y su historia en la Copa del Mundo.

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Uno de los posteos está relacionada con el torneo de 1986 , recordando un momento clave de Diego Armando Maradona en aquella consagración, mientras que la otra muestra al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el tramo final de la preparación antes del debut en Estados Unidos. ¡Descubrílas!

En la antesala del inicio del Mundial 2026, la FIFA publicó dos contenidos dedicados a la Selección argentina que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas.

El primero trae uno de los momentos más recordados de la Copa del Mundo México 1986 . La imagen recupera la jugada decisiva frente a Bulgaria en la fase de grupos

En ese encuentro, disputado en el Estadio Jalisco de Guadalajara, Maradona da un pase para Jorge Burruchaga. La acción terminó en gol y selló el2-0que le aseguró al grupo de Carlos Bilardo su clasificación a los octavos de final.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/2064720041963032851?s=20&partner=&hide_thread=false El centro a Burruchaga y la clasificación a octavos.



Diego Armando Maradona Bulgaria en la #CopaMundialFIFA 1986. pic.twitter.com/XeVQFPPDGe — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 10, 2026

El segundo posteo, acompañado por la frase "Los muchachos de Scaloni", está centrado en la actualidad del equipo y utiliza una imagen del plantel celebrando tras el último amistoso con Islandia, disputado el 10 de junio de 2026.

La Selección se impuso por 3-0 con tantos de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada.

A qué hora empieza el Mundial y cuál es el primer partido

El Mundial 2026 comenzará oficialmente hoy, jueves 11 de junio, y tendrá una inauguración inédita en la historia de la competencia. Por primera vez, la FIFA organizó tres ceremonias de apertura, una en cada país anfitrión.

La primera será en el Estadio Azteca de Ciudad de México antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica a las 16:00 (hora Argentina). El espectáculo contará con la participación de artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs y Danny Ocean.

estadio azteca

El viernes 12 de junio será en Toronto, Canadá, previo al debut del país norteamericano frente a Bosnia y Herzegovina a las 14:30. Allí actuarán Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez y William Prince, entre otros artistas invitados.

Ese mismo día será el turno de Estados Unidos, que organizará una tercera apertura en el SoFi Stadium de Los Ángeles antes de su encuentro frente a Paraguay. El show incluirá presentaciones de Katy Perry, Anitta, Future, LISA, Rema y Tyla.