En busca de más arte latinoamericano en el escenario global

La idea de incrementar la presencia del arte latinoamericano en el escenario global, se concretó muy pronto. Al interés que despiertan las residencias, se sumó el atractivo de la bellísima Casa Neptuna estilo Pop ubicada en José Ignacio, Uruguay. La imagen de la sede de FAARA, diseñada por el artista Edgardo Giménez, comenzó a circular por las redes en plena pandemia. En un diálogo con este diario, Giménez, relata su experiencia: “Tenía terror al contagio y trabajamos a través de videollamadas. Nunca había hecho una casa sin estar presente y en un momento sentí temor. Pero salió perfecta. Ama es muy sensible, el trato es muy agradable. Yo mandaba las indicaciones y cuando me mostraban las grabaciones, comprobaba que la gente que trabajaba allá había interpretado bien las cosas”. Cuando terminó la pandemia, la Casa Neptuna ya era famosa y se convirtió en un centro de peregrinación. Expansivo, Giménez cuenta que está feliz con la casa y agrega que el éxito de la megamuestra consagratoria del Malba que acaba de culminar, también lo llena de alegría. Allí, en la exposición “No habrá ninguno igual”, se exhibió una maqueta de Neptuna, verde, radiante por fuera y, blanca, inmaculada por dentro.