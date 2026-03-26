Argentina se encamina a un hito petrolero: 1,5 millones de barriles para 2031 y u$s45.000 millones en exportación

Según datos de YPF, en diciembre próximo se superará el millón de barriles diarios y a partir de la próxima década se espera un piso de exportaciones de u$s30.000 millones en petróleo y GNL.

Enviado especial a Houston.- La Argentina se encamina a marcar un nuevo hito en su producción hidrocarburífera, según las proyecciones de YPF en base a estudios de Rystand Energy , que anticipan superar el millón de barriles diarios hacia diciembre próximo y escalar por encima de 1,5 millones para 2031 , apalancado en el desarrollo de Vaca Muerta y la expansión del GNL . En paralelo, el país podría transformar ese crecimiento en un salto exportador significativo: el objetivo oficial es generar más de u$s30.000 millones anuales hacia el inicio de la próxima década, con potencial de alcanzar hasta u$s45.000 millones bajo escenarios de precios internacionales estables , consolidando al sector energético como uno de los principales motores de ingreso de divisas.

Los datos se presentaron en el marco de encuentros organizados por el IAPG Houston, la "Breakfast series - Energy Leadership in Action en Texas". En la apertura, el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), Ernesto López Anadón , dio la bienvenida a los asistentes con un tono cercano y distendido, destacando la relevancia del espacio para el intercambio del sector y poniendo en valor el rol de Argentina en el escenario energético global: “En lo que es la explotación de gas y petróleo y el crecimiento de su matriz, es uno de los países que más gas tiene en su matriz energética”.

Además, López Anadón resaltó la dimensión institucional del IAPG, al señalar que se trata de una entidad “sin fines de lucro, con más de 160 compañías asociadas, cerca de 400 miembros y 40 comisiones técnicas que trabajan permanentemente en mejores prácticas, en trabajos técnicos y en la organización de congresos y eventos”. Finalmente, agradeció el compromiso de quienes sostienen estas iniciativas: “Eso es un esfuerzo enorme que han hecho en forma personal, así que mi agradecimiento”.

En el desayuno, se presentaron datos sorprendentes para la industria: el desarrollo de Vaca Muerta avanza con una escala de inversión inédita, con desembolsos anuales proyectados de entre u$s18.000 y u$s25.000 millones -niveles comparables al gasto global de grandes compañías tecnológicas- y un horizonte acumulado que podría alcanzar los u$s130.000 millones hacia 2031. Este despliegue se apoya en una ventaja clave: costos de desarrollo altamente competitivos, con un break-even por debajo de u$s35 por barril, incluso considerando regalías y costos locales.

En paralelo, el proyecto Argentina LNG emerge como pieza central para monetizar el gas, evolucionando desde un esquema estacional a uno continuo, y marcando un hito con la firma del primer contrato de exportación de largo plazo hacia Alemania firmado por Southern Energy , con Pan American Energy (PAE) a la cabeza. A la par, la industria impulsa un programa inédito de formación de capital humano, con la meta de certificar 10.000 trabajadores y cubrir una demanda de hasta 15.000 empleos en el pico de actividad, mejorando al mismo tiempo los estándares de seguridad y productividad. En este contexto, el sector también reforzó el llamado a nuevas compañías de servicios para ampliar la competencia, optimizar costos y sostener el ritmo de crecimiento de toda la cadena.

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Daniel González: "Llegó el momento de agrandar el ecosistema Vaca Muerta"

A su turno, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, abrió su intervención con un tono cercano y distendido, destacando el valor del encuentro del IAPG y el contexto internacional en el que se desarrolla. “Bienvenidos a todos desde el Gobierno nacional, y gracias también por permitirnos hacerlo en español. A esta altura de la semana, cansa un poquito el inglés, ¿no?", bromeó. En ese marco, remarcó el cambio de percepción sobre el país: “El año pasado vimos un quiebre, vimos que Argentina volvía a estar en el mapa, pero el interés que percibimos hoy es muy superior”, y lo atribuyó a que “el paso del tiempo ha demostrado que lo que el Presidente dice, se hace, y que políticamente tiene el apoyo de la población”.

González también hizo foco en la combinación de factores que hoy posicionan a Argentina como un destino atractivo para las inversiones energéticas. “No hay muchos países en el mundo donde se dé al mismo tiempo un cambio político, económico como el que estamos viviendo, con un gobierno absolutamente pro-negocios, pro-recursos naturales, alineado con Estados Unidos, y al mismo tiempo una revolución de recursos naturales”, señaló, en alusión al desarrollo de Vaca Muerta.

IAPG Houston “No hay muchos países en el mundo donde se dé al mismo tiempo un cambio político, económico como el que estamos viviendo", dijo Daniel González.

A esto sumó el contexto global: “La situación geopolítica, que no es algo de lo que nos alegramos, claramente tiene un impacto positivo en países que tienen recursos y están lejos de la zona de conflicto”. En ese sentido, el funcionario nacioanl destacó además “el ecosistema” local: “Relaciones entre Nación, provincias y sector privado que se coordinan perfectamente, incluso entre compañías que compiten pero también colaboran”.

González planteó como objetivo central ampliar ese entramado productivo y atraer nuevas inversiones. “Creemos que llegó el momento de agrandar ese ecosistema: más compañías operadoras, más empresas de servicios, más capital. Hay oportunidades en toda la cadena”, afirmó. En esa línea, subrayó el rol articulador de YPF y la conducción de Horacio Marín: “Tiene un liderazgo aglutinador muy importante, con una estrategia disruptiva y valiente que está llevando adelante con la colaboración del resto del sector”. Y concluyó: “Desde el Gobierno vemos con excelentes ojos ese camino; las decisiones que se están tomando están totalmente en línea con la política energética y económica de Argentina”.

Vaca Muerta acelera: YPF prevé 1 millón de barriles para fines de 2016

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que el desarrollo de Vaca Muerta es un objetivo estratégico que trasciende a las compañías y se consolida como una verdadera política de Estado. “Esto es un trabajo colaborativo. A nosotros siempre nos pareció que era muy importante poner un objetivo del país”, afirmó, y remarcó que el desafío de escalar la producción no puede abordarse de manera aislada: “En YPF vinimos a trabajar con la industria y no contra la industria”. En esa línea, definió el desarrollo del shale argentino como “un objetivo generacional”, clave tanto para la compañía como para la economía nacional.

Horacio Marín IAPG Houston “Estamos viendo números de hasta u$s45.000 millones, teniendo en cuenta precios normales y de largo plazo”, dijo Horacio Marín en el IAPG Houston.

El ejecutivo hizo especial hincapié en la articulación entre los distintos actores que hacen posible el crecimiento del sector. “Si no nos coordinamos con los gobiernos nacionales, provinciales, municipios y gremios, esto no se puede hacer”, sostuvo, y valoró que, pese a las diferencias, “tenemos el mismo objetivo común y entonces las cosas salen”. Para Marín, esa convergencia es el principal activo del ecosistema energético argentino: “Es un trabajo de equipo. A mí me toca hablar, pero es entre todos”, dijo, al tiempo que agradeció el acompañamiento de todos los niveles de gobierno y del sector privado en el despliegue de infraestructura y producción.

En cuanto a los resultados, Marín subrayó el fuerte crecimiento que viene mostrando la actividad. “El año pasado batimos el récord histórico de producción de petróleo en la Argentina, con 878.000 barriles”, indicó, y destacó que la tendencia no solo se mantiene sino que se acelera: “Si uno mira las derivadas, se ve que estamos subiendo cada vez más rápido”. También resaltó los avances en gas, donde el país logró por primera vez desde 2007 un saldo positivo entre exportaciones e importaciones.

Además, precisó que en 2025 se perforaron 457 pozos -un 18% más interanual- y se alcanzaron 25.000 etapas de fractura, un salto del 27%. Con este ritmo, el objetivo es ambicioso: “Yo creo que para diciembre, muy posiblemente, se bata el millón de barriles”, proyectó, consolidando a Vaca Muerta como el motor energético del país.

A ese diagnóstico, Horacio Marín sumó proyecciones de mediano y largo plazo que refuerzan el potencial estructural de Vaca Muerta y del desarrollo gasífero asociado. “Estamos viendo que en 2031 vamos a producir más de un 1,5 millón barriles, muy posiblemente”, aseguró, al tiempo que destacó el rol del proyecto de GNL que impulsa la compañía junto a socios internacionales. “Es algo muy particular, porque tiene producción de gas y de petróleo. Ese es el concepto que buscamos”, explicó, subrayando que la expansión del gas será uno de los motores del crecimiento futuro.

image Horacio Marín presentó cifras y proyecciones de la producción de petróleo y gas para YPF en el futuro: al 2031 prevé 6.700 pozos de petróleo y unos 6.000 de gas propios, más 1.100 de crudo no operados y otros 2.700 de gas no operados.

En esa línea, el titular de YPF planteó metas concretas en materia de exportaciones y generación de divisas. “El objetivo que pusimos es que Argentina, a partir de 2030-2031, exporte más de 30 mil millones de dólares”, sostuvo, y remarcó la importancia de la consistencia en la estrategia: “Los objetivos tienen que ser repetitivos, aburridos y no cambiantes. Eso significa trabajar a largo plazo”. Incluso, proyectó un impacto aún mayor bajo escenarios de precios internacionales moderados: “Estamos viendo números de hasta 45 mil millones de dólares, teniendo en cuenta precios normales y de largo plazo”.

Finalmente, Marín trazó una visión más amplia del rol del sector energético en la economía argentina. “La industria va a generar la segunda turbina. Ahora vamos a hacer un avión, y luego va a venir la minería, el litio y otras actividades”, graficó. En ese sentido, consideró que el país atraviesa un punto de inflexión: “Para 2030, Argentina es otro país, y esta es nuestra contribución”. Y concluyó con una definición sobre la estrategia adoptada desde su llegada a la compañía: “Nosotros teníamos que ser fuertes en el desarrollo, no especular. Todo es riesgo cero, y si me estrello, me estrello por un objetivo que vale la pena. Yo creo que se enderezó y que lo logramos entre todos, y que para mí ya es una realidad”.

Gobernadores apuesta a acelerar las inversiones en Vaca Muerta

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó que la Argentina atraviesa un momento “único” en términos políticos y económicos, impulsado por una combinación de factores que pocas veces coincidieron en simultáneo. En ese sentido, subrayó el rol del Gobierno nacional en la estabilización macroeconómica, con eje en la baja del déficit fiscal, la desaceleración de la inflación, la normalización de la deuda y el fortalecimiento del vínculo con Estados Unidos, al tiempo que remarcó la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta clave para viabilizar proyectos de miles de millones de dólares con horizontes de largo plazo.

IAPG Houston Gobernadores El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció en Houston una nueva licitación de 15 áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta -con apertura prevista para el 19 de agosto y bajo la órbita de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

“De nada sirve ser dueño de los recursos si no existe un contexto que permita transformarlos en ingresos”, afirmó, poniendo en valor la articulación entre Nación, provincias -como propietarias de los recursos- y el sector privado. Para Weretilneck, esta convergencia entre políticas públicas, visión estratégica provincial y participación empresaria configura un escenario inédito que marca un punto de inflexión para el desarrollo energético del país.

En esa misma línea, Weretilneck puso el foco en el rol estratégico de su provincia dentro del desarrollo de Vaca Muerta, al remarcar que, si bien Río Negro cuenta con producción convencional histórica y una porción de la formación no convencional -con resultados iniciales “muy buenos-, su aporte central está en la infraestructura de evacuación y exportación. “En nuestro territorio confluyen los gasoductos y oleoductos que van hacia el Atlántico, donde se proyecta construir el hub exportador de petróleo y gas más importante de América Latina”, explicó.

El mandatario subrayó el trabajo de adecuación normativa y articulación con las empresas para viabilizar inversiones, y destacó que el principal desafío es generar confianza en los inversores a partir de reglas de juego estables, previsibilidad y mayor eficiencia en los procesos. “La confianza se construye con estabilidad y con permisos más ágiles”, afirmó, al tiempo que reconoció la necesidad de reducir los tiempos de aprobación de permisos ambientales -que hoy rondan el año- para acelerar el desarrollo de proyectos clave en la provincia.

image El gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, destacó la necesidad de reducir los tiempos de aprobación de permisos ambientales -que hoy rondan el año- para acelerar el desarrollo de proyectos clave en la provincia.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, puso el acento en que el desarrollo de Vaca Muerta debe ir de la mano de un fuerte anclaje social para sostener su crecimiento en el tiempo. En el marco de la presentación en Houston de una nueva licitación de 15 áreas hidrocarburíferas -con apertura prevista para el 19 de agosto y bajo la órbita de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP)-, el mandatario remarcó que la provincia busca sumar operadores con capacidad técnica y financiera, al tiempo que avanza en un esquema fiscal más competitivo para el GNL, con reducción de regalías y eliminación de Ingresos Brutos para el gas destinado a licuefacción. “Nada se puede lograr sin sustentabilidad social”, afirmó, al explicar que el crecimiento acelerado de la población -con 21.000 nuevos habitantes en 2025 frente a 6.000 nacimientos- obliga a planificar el desarrollo con una mirada integral que también alcance a las comunidades.

Figueroa destacó que la provincia logró reducir la pobreza en un 40% y el desempleo en un 59% en los últimos dos años, resultados que atribuyó al trabajo coordinado con la industria y a una estrategia enfocada en generar oportunidades reales. “Es muy importante que la prosperidad que generan estos proyectos también se refleje en la vida de la gente”, sostuvo. Bajo esa premisa, Neuquén impulsa políticas de contenido local y programas educativos en conjunto con las empresas: actualmente hay 20.000 becarios, de los cuales el 80% son primera generación universitaria en sus familias y el 75% mujeres. Además, se encuentran en construcción nueve escuelas técnicas, con una superficie total de 45.000 metros cuadrados, diseñadas en función de las necesidades de la industria.

Por último, el gobernador subrayó que otro de los pilares del modelo neuquino es la inversión en infraestructura, clave para sostener el crecimiento productivo más allá de 2030. “Es la primera vez que la industria se reúne para definir cómo invertir en infraestructura de manera conjunta, para que todos podamos ganar”, explicó. A través de acuerdos con las compañías y la utilización de anticipos de regalías, la provincia busca dotarse de las condiciones necesarias para consolidar un “plateau” de producción a largo plazo, en línea con la expansión del no convencional y el posicionamiento de la Argentina como proveedor global de energía.

La infraestructura necesaria en Neuquén para Vaca Muerta

Rolando Figueroa destacó que Neuquén ha cuantificado las pérdidas que sufre la industria debido al déficit de infraestructura, lo que impulsó un acuerdo estratégico con las operadoras. Próximamente, enviará a la Legislatura un proyecto para desarrollar obras clave mediante el prefinanciamiento de las empresas del sector, con el objetivo de llegar al 2030 con la capacidad logística necesaria. Figueroa subrayó que su gestión está ejecutando un plan vial ambicioso: en una provincia que históricamente tuvo 1150 km de rutas pavimentadas, hoy se están repavimentando 600 km y construyendo 800 km nuevos, además de inversiones en redes de gas, electricidad y servicios básicos como escuelas y hospitales.

Asimismo, el mandatario resaltó el crecimiento del 20% en el contenido local, evidenciando una mayor participación de empresas provinciales en la cadena de valor. Sin embargo, lanzó un firme llamado de atención a las compañías de servicios internacionales. Figueroa cuestionó la falta de compromiso de estas firmas con el programa de becas provinciales, señalando que, aunque demandan mano de obra intensiva, aún no colaboran activamente en la formación del capital humano necesario para sostener el crecimiento de la cuenca.

Río Negro: Rutas federales y el futuro del ferrocarril

Por su parte, Alberto Weretilneck puso el foco en el estado crítico de la conectividad terrestre, advirtiendo que las rutas actuales no responden a las necesidades de los ciudadanos ni de las empresas, convirtiéndose en un verdadero "cuello de botella". Al respecto, confirmó que se encuentra en negociaciones con el Gobierno Nacional para definir un nuevo modelo de mantenimiento y operación de las rutas nacionales que abastecen a Vaca Muerta, buscando una solución conjunta entre la Nación y las provincias.

En cuanto a la logística pesada, el gobernador rionegrino señaló que la infraestructura ferroviaria será clave en los próximos meses. Ante el proceso de privatización que lleva adelante el gobierno federal, Weretilneck anticipó que es muy probable la llegada de nuevos operadores ferroviarios a la región, lo que permitiría agilizar el transporte de insumos y reducir los costos operativos del yacimiento, integrando de manera más eficiente a ambas provincias en el circuito productivo.