Paloma Mejía exhibe su primera muestra individual en la Oficina de Arte Por Laura Feinsilber + Seguir en









La artista presenta un conjunto de joyas, esculturas, instalaciones y fotografías que exploran el cuerpo femenino como territorio de fragilidad, poder y resistencia.

"Superficie de dolor". Instalación de sitio específico. Telgopor y cera. 1000 x 400 x 5 cm. 2026.

Paloma Mejía exhibe su primera muestra individual en Oficina de Arte (ODA) compuesta de joyas en bronce y oro, instalaciones, fotografías, esculturas, objetos.

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Un corpus de obra relacionado con el universo femenino del que su curador Daniel Fischer captó la violencia subyacente y también explícita en su texto curatorial “Anatomía de un mundo frágil”. En palabras de Paloma” la fragilidad del cuerpo se vuelve terreno de poder y el cuerpo se niega a ser domesticado”.

1 "Dentada" y "Atravesada" "Dentada". Fundición en bronce. 6,5 x 11,5 x 8 cm. 2026. (Izq) "Atravesada". Fundición en bronce. 26,5 x 12 x 12 cm. 2026. (Der). Obra autorreferencial que se hace visible en un gran muro sanguinolento que domina una de las salas y que lleva rastros impresos en la superficie porque “yo estoy dentro de él” señala la artista. También se refiere a sus joyas en las que rescata el trabajo manual-en absoluto convencional- “que no están para lucir sino para dar un mensaje”.

En su infancia y adolescencia vivió en el campo, ordeñó vacas, estuvo en contacto con la parición, metió las manos y sacó fetos. “Mi fantasía infantil , explicó en la charla de prensa, era plantar una semillita de alguna fruta en mi panza, que crezca y parir un jardín”.

2 Vulviflora en tallo. Fundición en bronce. Medidas variables. 2026 Fotografía. 90 x 60 x 3,5 cm. 2026 Vulviflora en tallo. Fundición en bronce. Medidas variables. 2026 Daniel Fischer cita a Judith Butler, feminista trans estadounidense, considerada gurú por las feministas argentinas que ha dado varias conferencias en nuestro país. “Existe una vida precaria, un cuerpo está, por definición, entregado al otro y expuesto a la vulneración”. También cita a Catherine Malabou, filósofa francesa, feminista de nota que escribió en 2010 un libro con Butler “Se mi cuerpo”.

Fischer señala que los objetos, las esculturas, no buscan la complacencia del ornamento ni la eficiencia de la imagen sino la confrontación con una anatomía sensible que se resiste a ser consumida. En otra cita a la historiadora de arte argentina , Andrea Giunta, esta dice: “asistimos a la construcción de un cuerpo que utiliza el objeto no como accesorio , sino como una prótesis de resguardo”. 3 "Superficie de dolor" "Superficie de dolor". Instalación de sitio específico. Telgopor y cera. 1000 x 400 x 5 cm. 2026. Como para la joyería, Paloma Mejía utiliza cera, convirtiendo a este material en flores que pueden considerarse vaginales. En otra instalación remite a un cuerpo fragmentado como los que se encuentran en sarcófagos de civilizaciones ancestrales que se convierten en rituales sagrados. Esto es, en parte, el mensaje que da esta joven y osada artista que escapa a los eufemismos, que pasó su infancia y adolescencia en el campo ayudando a su padre, veterinario rural. 4 Vivió también en Buenos Aires donde estudió Artes Visuales y se graduó también como Licenciada en curaduría y Gestión del arte. Se formó en Francia en las disciplinas escultura y joyería. En 2015 recibió el Tercer Galardón del Premio Itaú en Artes Visuales. Vive entre Buenos Aires y París. Dónde ver la muestra Oficina de Arte (ODA), Paraná 759 1° piso, CABA. De lunes a jueves de 15 a 19hs.

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