En el PRO claman por el regreso del expresidente a la competencia

Ahora fue el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, quien insistió en que Macri debe jugar en las elecciones 2023. “Es el líder de nuestro espacio y merece su segundo tiempo”, señaló en un comunicado partidario.

Mientras trabaja en su postulación a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Grindetti no pierde de vista la interna de JxC. Tras reconocer su vínculo de cercanía con el expresidente, histórico, el mandamás de Lanús analizó el escenario político de la oposición.

Bullrich

Así fue que dejó varias definiciones respecto a la candidatura de Mauricio Macri: “Todavía no sabemos qué decisión va a tomar y no quiero presionarlo, ser candidato a presidente no es una decisión fácil, ni se toma de la noche a la mañana”, señaló Grindetti. Sin embargo, a pesar de la empatía con Macri, el intendente de Lanús expresó que “Patricia Bullrich es la mejor candidata que ese espacio puede tener” en la actualidad.

“Siento que Patricia es quien está más cerca del pensamiento de Mauricio respecto de la manera de ver la política y cuenta con el coraje y la determinación para encarar las transformaciones que necesita el país”, expresó Grindetti y que “estoy trabajando con ella. Creo que es la mejor candidata que hoy tiene el PRO”.