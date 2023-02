En enero llovieron las inversiones hacia los mercados emergentes: u$s65.700 M

Tras un magro 2022 los inversores se han visto sorprendidos por el alentador y sorpresivo arranque alcista de los mercados en 2023, lo cual tuvo distintas características y repercusiones, pero quizás una de las más notorias fue la avalancha de dinero hacia los activos financieros de mercados emergentes, de la cual Latinoamérica no estuvo exenta. De ahí que la bonanza vivida el mes pasado, tanto a nivel de la renta variable como la renta fija, de la cual Argentina también participó no pareciera haber estado tan influida por el anunciado programa de recompra de deuda soberana en dólares sino por una fuerte apuesta de los fondos globales hacia los emergentes. Así lo muestra el monitoreo del Institute of International Finance (IIF) que detectó que en enero pasado los activos de mercados emergentes atrajeron alrededor de un flujo neto de 65.700 millones de dólares. Lo cual no deja de sorprender, más allá del guarismo dado que se trata del mayor nivel de entrada de un solo mes desde enero de 2021, sino también porque el 2022 cerró con una fuerte desaceleración, más bien un freno ya que tras los más de 37.000 millones de dólares de noviembre, en diciembre los capitales de no residentes hacia mercados emergentes apenas sumó 1.700 millones de dólares.