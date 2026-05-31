Día de la Energía Atómica: el Gobierno presentó nueva estrategia para insertar a la Argentina en el negocio nuclear global

La Secretaría de Asuntos Nucleares presentó el documento que guiará las decisiones estratégicas del sector. El RA-10, la extensión de vida de Atucha I, el combustible, la exportación de tecnología y la inserción internacional, son las prioridades.

A 76 años de la creación de la CNEA, la apuesta oficial es que el nuevo marco de lineamientos funcione como una hoja de ruta para aprovechar un escenario internacional.

En el marco del 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , el Gobierno nacional presentó los nuevos lineamientos de la política nuclear argentina , un documento que busca ordenar estratégicamente al sector, redefinir prioridades y aprovechar el renovado interés mundial por la energía nuclear.

El acto se realizó este domingo en la sede de la CNEA, en el barrio porteño de Núñez, y reunió a los principales referentes del ecosistema nuclear argentino. Participaron Federico Ramos Napoli , secretario de Asuntos Nucleares; Martín Porro , presidente de la CNEA; Juan Martín Campos , presidente de Nucleoeléctrica Argentina; Darío Guissi , CEO de INVAP; Rodolfo Kramer , CEO de CONUAR; Leonardo Sobehart , presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); María Jimena Schiaffino , directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de Cancillería; además de representantes de IMPSA, Dioxitek y otras empresas e instituciones vinculadas al sector.

La jornada de la que participó Energy Report tuvo un tono celebratorio por la trayectoria de una de las instituciones científicas más emblemáticas del país, pero también estuvo atravesada por una fuerte mirada hacia adelante. El mensaje central fue que Argentina posee capacidades nucleares únicas en la región y escasas a nivel mundial, pero que necesita transformar ese capital tecnológico en una plataforma industrial y exportadora capaz de competir en el escenario internacional.

Durante su discurso, Ramos Napoli planteó que el aniversario debía servir para realizar un balance sincero sobre los logros y las falencias acumuladas a lo largo de décadas. “ Tenemos que honrar este aniversario con una visión que no sea parcial, porque lo que Argentina hizo bien obtuvo resultados, pero también obtuvo muchas cosas que hizo mal ”, afirmó.

Federico Ramos Napoli Secretario de Asuntos Nucleares

El funcionario sostuvo que el país logró construir capacidades científicas y tecnológicas de nivel internacional, aunque no consiguió convertirlas en igual medida en desarrollo industrial. “Argentina, a pesar de haber desarrollado ciencia y técnica competitiva a nivel internacional, no logró en la misma proporción convertir esa producción técnica en industria equivalente. Entonces hoy contamos con un plexo de activos enorme cuya capitalización quedó incompleta”, señaló.

Según explicó, el desafío actual consiste en cerrar la brecha entre las capacidades disponibles y los resultados concretos que esas capacidades generan para la economía. En ese sentido, cuestionó algunos mecanismos históricos de gestión dentro del sector. “Durante años el sector sustituyó la rendición de cuentas por la invocación de su propia importancia estratégica, la planificación por una construcción permanente de proyectos y la disciplina comercial por la expectativa de que el Estado financiaría indefinidamente cualquier desarrollo”, afirmó.

Para Ramos Napoli, la modernización no pasa por modificar la base científica ni tecnológica, sino por actualizar los modelos de gestión, operación y comercialización.

Mesa Nuclear CNEA (De izquierda a derecha): Rodolfo Kramer, CEO de CONUAR; Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina; Leonardo Sobehart, presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN); Federico Ramos Napoli, secretario de Asuntos Nucleares; Martín Porro, presidente de la CNEA; María Jimena Schiaffino, directora de Seguridad Internacional, Asuntos Nucleares y Espaciales de Cancillería, Bruno Oberlis, director de Dioxitek, y Darío Guissi, CEO de INVAP.

Los nuevos lineamientos de política nuclear

Uno de los anuncios más importantes de la jornada fue la formalización de los nuevos Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, un documento elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares que servirá como marco conceptual para las futuras decisiones del sector.

“No buscamos en esta instancia marcar un plan de gestión ni un cronograma de obras, sino consolidar la capa que precede a ambos y explicar las razones por las cuales el país sostiene un sector nuclear, los objetivos que perseguimos y los criterios con los que debemos evaluar proyectos e inversiones”, explicó Ramos Napoli.

La iniciativa apunta a establecer principios comunes para todos los organismos, empresas públicas, privadas y mixtas que integran el entramado nuclear nacional.

Entre las prioridades definidas para los próximos 18 meses aparecen:

La operación segura de las centrales nucleares.

La extensión de vida de Atucha I.

La finalización y puesta en marcha del reactor multipropósito RA-10.

El fortalecimiento del ciclo del combustible nuclear.

La modernización regulatoria preservando la independencia técnica de la ARN.

La formación de recursos humanos.

La consolidación del liderazgo regional argentino.

El RA-10 como proyecto estratégico

Uno de los proyectos más mencionados durante la jornada fue el Reactor Argentino Multipropósito RA-10, considerado una pieza clave para la próxima etapa del sector.

La instalación, ubicada en el Centro Atómico Ezeiza, fue diseñada por la CNEA y construida junto a INVAP. Permitirá ampliar significativamente la producción de radioisótopos para uso médico e industrial y posicionar al país como un actor relevante en un mercado internacional en expansión. “El RA-10 es el primer paso para recuperar un rol preponderante en el mercado internacional de radioisótopos”, sostuvo Ramos Napoli.

El funcionario remarcó además que el desafío ya no es tecnológico sino operativo y comercial. “El mayor desafío en la venta de radioisótopos radica en la cadena logística. Todo eso debe hacerse en pocas horas para que el producto llegue con vida útil suficiente al centro médico”, explicó.

Durante una conversación posterior con periodistas, adelantó que la CNEA no será quien opere directamente el reactor. “La Comisión Nacional de Energía Atómica no está en condiciones de operar ese reactor. Tres de las cuatro actividades que realizará son plenamente gestionables por una empresa especializada”, afirmó.

La idea es que la operación esté orientada a maximizar la producción de radioisótopos, el dopaje de silicio y los servicios asociados al ensayo de combustibles, manteniendo al mismo tiempo capacidades científicas disponibles para la CNEA.

image Día de la Energía Nuclear. El objetivo, según quedó claro en Núñez, es convertir esa capacidad en una plataforma exportadora capaz de generar inversiones, empleo calificado y presencia global para una industria que busca recuperar protagonismo en el escenario internacional.

Atucha I y una oportunidad internacional para Nucleoeléctrica

Otra de las prioridades definidas por el Gobierno es completar la extensión de vida de Atucha I. Ramos Napoli confirmó que el objetivo es que el proyecto concluya en julio de 2027, mientras que Nucleoeléctrica también deberá avanzar con el Almacenamiento en Seco II para asegurar la operación de largo plazo del complejo Atucha.

Para Juan Martín Campos, presidente de Nucleoeléctrica Argentina, el contexto internacional abre oportunidades inéditas. “El Banco Mundial encontró una oportunidad en los proyectos de extensión de vida porque son más cortos y aseguran entre veinte y treinta años adicionales de operación”, explicó.

Campos destacó que la experiencia argentina en este tipo de procesos puede convertirse en un servicio exportable. “La gran oportunidad de NASA es participar como project manager de distintas extensiones de vida alrededor del mundo. Haber hecho una extensión prácticamente solos nos pone en condiciones de gestionar proyectos similares en cualquier lugar”, aseguró.

La energía nuclear vuelve al centro de la escena

La presentación de los lineamientos se produjo en un contexto internacional particularmente favorable para la energía nuclear.

Ramos Napoli sostuvo que el sector atraviesa un momento bisagra. “Hoy la energía nuclear goza de un buen nombre que hace veinte o treinta años no tenía porque responde a los parámetros que las matrices energéticas buscan consolidar a lo largo de este siglo”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que la ventana de oportunidad no será permanente. “Las alianzas que se establezcan ahora van a delimitar cómo funcionará el sector nuclear mundial durante las próximas décadas. La diferencia es integrarnos o quedar al margen de lo que se está decidiendo hoy”, señaló.

Martín Porro, presidente de la CNEA, coincidió con ese diagnóstico y destacó que el reposicionamiento global de la energía nuclear también mejora su competitividad económica. “Con los procesos de revamping empieza a aparecer una ecuación económica mucho más competitiva frente a otras fuentes de energía. Eso nos permite salir a competir de igual a igual en costos”, sostuvo.

image Uno de los ejes más novedosos de la estrategia oficial pasa por el fortalecimiento del ciclo del combustible. Sebastián D. Penelli

Combustibles nucleares: de importar uranio a exportar valor agregado

Uno de los ejes más novedosos de la estrategia oficial pasa por el fortalecimiento del ciclo del combustible. Ramos Napoli consideró que Argentina debe dejar de limitarse a la extracción de recursos y avanzar hacia productos con mayor valor agregado. “Hoy tenemos uranio en el suelo y durante años optamos por importarlo. No tenemos que conformarnos sólo con minar uranio. Tenemos que exportar uranio con valor agregado”, afirmó.

En esa línea, destacó el proceso de transformación de Dioxitek para convertirla en exportadora de hexafluoruro de uranio, dióxido de uranio y otros productos demandados internacionalmente. Además, planteó que el torio podría convertirse en una nueva oportunidad estratégica. “El mundo del torio se empieza a mover bastante y las capacidades de procesamiento no abundan. Argentina tiene conocimientos que la posicionan muy bien para competir en ese segmento”, indicó.

Bruno Oberlis, director de Dioxitek, coincidió en que la experiencia acumulada por el país representa una ventaja diferencial. “Tenemos la capacidad de obtener la cadena completa del combustible y producir elementos combustibles para distintos tipos de reactores del mundo”, afirmó.

SMR, financiamiento y cadenas globales de valor

Otro de los temas centrales fue el desarrollo de los reactores modulares pequeños (SMR), considerados por gran parte de la industria como el próximo gran mercado nuclear.

image Otra de las prioridades definidas por el Gobierno es completar la extensión de vida de Atucha I. Ramos Napoli confirmó que el objetivo es que el proyecto concluya en julio de 2027.

Ramos Napoli explicó que el interés de organismos multilaterales y agencias de crédito internacionales está creciendo rápidamente. Mencionó que entidades como el Banco Mundial, la CAF y el BID comenzaron a modificar sus criterios para financiar proyectos nucleares, algo impensado pocos años atrás.

Por su parte, Jorge Salcedo Hernández, presidente de IMPSA, destacó el interés de organismos estadounidenses como DFC y EximBank. “Hay pocos fabricantes de componentes críticos para los SMR y Argentina aparece geográficamente como una de las mejores alternativas para desarrollar esa cadena de valor”, afirmó.

Según pudo saber este medio, en los próximos días desembarca en el país una comitiva de DFC, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional del gobierno de los Estados Unidos que financia proyectos que apoyen la política exterior estadounidense y fortalezcan las cadenas de valor.

Desde CONUAR, Rodolfo Kramer señaló que el país ya trabaja en la fabricación de combustibles para futuras plataformas SMR. “Argentina ya está jugando ese juego. Estamos avanzando en procesos de fabricación y montaje de líneas de producción para combustibles destinados a reactores PWR y otras tecnologías”, aseguró.

Una nueva relación entre Estado y sector privado

El cierre de la jornada dejó una definición que atravesó prácticamente todas las intervenciones: la necesidad de una mayor articulación entre el Estado y las empresas.

Según Ramos Napoli, la próxima etapa requerirá abandonar viejas lógicas y construir mecanismos que permitan transformar conocimiento en desarrollo económico. “Por primera vez, Estado y sector privado van a trabajar juntos para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino. Esa es la fórmula que va a escalar nuestras capacidades y transformar décadas de conocimiento en crecimiento concreto”, afirmó.

La apuesta oficial es que el nuevo marco de lineamientos funcione como una hoja de ruta para aprovechar un escenario internacional que vuelve a mirar a la energía nuclear como una solución para la seguridad energética, la descarbonización y el desarrollo industrial.

Lineamientos de la Política Nuclear Argentina