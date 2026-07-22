Liminar Energía toma el control de Crown Point y refuerza su apuesta por el petróleo + Agregar ámbito en









La compañía pasó a controlar el 91,04% del capital de Crown Point Energy, fortaleciendo su presencia en el negocio hidrocarburífero. La operación permitió cancelar un préstamo de u$s30 millones utilizado para adquirir activos estratégicos en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Con el control mayoritario de Crown Point Energy, Liminar refuerza su posicionamiento dentro del sector energético nacional, en un contexto donde el desarrollo de los recursos convencionales y no convencionales continúa atrayendo inversiones para incrementar la producción de petróleo y gas.

La petrolera Crown Point Energía S.A. informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) una modificación en la estructura accionaria de su controlante que marca un nuevo paso en su estrategia de expansión en el país.

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Según pudo saber Energy Report, la empresa Liminar Energía S.A., encabezada por el empresario Pablo Peralta, pasó a controlar el 91,04% del capital accionario de Crown Point Energy S.A., mientras que el 8,96% restante permanece en manos de accionistas minoritarios que negocian sus acciones en la Toronto Stock Exchange Venture (TSX-V).

La operación se concretó luego de que Liminar ejerciera el 99,28% de una oferta de suscripción de nuevas acciones ordinarias de Crown Point Energy Inc., consolidándose como el principal accionista de la compañía que controla las operaciones de Crown Point en el país.

Una capitalización por u$s30 millones Desde la empresa explicaron que la transacción permitió recaudar u$s30 millones, fondos que fueron destinados íntegramente a cancelar un préstamo que Liminar Energía había otorgado a fines de 2025.

Ese financiamiento había sido clave para concretar la compra de las concesiones El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, ubicadas en la Cuenca del Golfo San Jorge, a unos 40 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia, una de las áreas petroleras convencionales más importantes del país.

Tal como informó la firma, la cancelación de ese pasivo fortalece la estructura financiera de la compañía y acompaña los planes de inversión previstos para ampliar su actividad en el mercado local. Con esta nueva composición accionaria, Crown Point profundiza su estrategia de crecimiento en el país, donde actualmente desarrolla operaciones en tres de las principales cuencas hidrocarburíferas argentinas: la Cuenca Austral, la Cuenca Neuquina y la Cuenca del Golfo San Jorge. La incorporación de los activos adquiridos durante 2025 amplió significativamente su presencia en el segmento de petróleo convencional, complementando el portafolio que ya poseía en otras regiones productoras. La operación también representa un nuevo avance de Liminar Energía, empresa liderada por Peralta, uno de los principales accionistas de Grupo ST y de Prestige Auto, representante de Mercedes-Benz Argentina.

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