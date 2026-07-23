Nucleoeléctrica exportará servicios nucleares a Rumania

La empresa estatal firmó un memorándum de entendimiento con el operador de las centrales nucleares rumanas para colaborar en la extensión de vida de reactores CANDU.

El acuerdo firmado con Rumania se suma a otros antecedentes que Nucleoeléctrica como exportaciones a Canadá, asistencia a China y capacitación en Corea del Sur.

Nucleoeléctrica Argentina dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización al firmar un Memorándum de Entendimiento (MoU) con Nuclearelectrica , la empresa que opera las centrales nucleares de Rumania , para brindar servicios técnicos y asistencia en los proyectos de extensión de vida de sus reactores.

El acuerdo -según explicaron fuentes de la empresa a Energy Report - representa un avance en el objetivo de la compañía de transformar la experiencia acumulada durante décadas en la operación de centrales nucleares y en la ejecución de proyectos de alta complejidad en una plataforma de exportación de servicios de ingeniería y soluciones tecnológicas para la industria nuclear internacional.

La iniciativa apunta a diversificar las fuentes de ingresos de Nucleoeléctrica, generar divisas y consolidar el posicionamiento del país como proveedor de conocimiento especializado en un mercado que vuelve a ganar protagonismo de la mano del crecimiento de la demanda energética y el renovado interés mundial por la energía nuclear.

La cooperación con Rumania tiene un fundamento técnico clave: las centrales nucleares de Cernavoda operan con tecnología CANDU , la misma utilizada por la Central Nuclear Embalse, en Córdoba .

Esa compatibilidad tecnológica convierte a NASA en un socio con experiencia directa en este tipo de reactores, especialmente en proyectos de extensión de vida útil, uno de los procesos de mayor complejidad dentro de la industria nuclear.

La empresa argentina cuenta con un antecedente de relevancia internacional: la extensión de vida de Embalse, una obra que permitió habilitar un nuevo ciclo operativo de 30 años para la central y que fue ejecutada mayoritariamente con capacidades técnicas nacionales. Se trató de uno de los pocos proyectos de este tipo desarrollados en el mundo con recursos e ingeniería propios.

A esa experiencia se suman los trabajos que actualmente se llevan adelante en Atucha I, donde también se ejecutan tareas destinadas a prolongar la vida operativa de la central.

Una nueva unidad de negocios con foco exportador

Desde la empresa señalaron que el acuerdo con el operador rumano forma parte de un cambio de paradigma orientado a convertir el conocimiento desarrollado por la industria nuclear argentina en un activo exportable.

La estrategia contempla la creación de una unidad de negocios dedicada específicamente a comercializar servicios especializados, asistencia técnica, ingeniería y soluciones tecnológicas para operadores nucleares de distintos países.

Nucleoeléctrica

En un escenario internacional donde numerosos reactores construidos décadas atrás atraviesan procesos de modernización y extensión de vida útil, la experiencia argentina en proyectos CANDU constituye una ventaja competitiva con potencial de inserción global.

Es que el memorándum firmado con Rumania se suma a otros antecedentes que Nucleoeléctrica ya acumuló en el mercado internacional. Entre ellos figura la primera exportación de componentes desarrollados en Argentina para reactores CANDU, realizada junto con la canadiense Candu Energy Inc., así como la asistencia técnica brindada a la central nuclear de Qinshan, en China, para trabajos vinculados al retubado de reactores.

La empresa también participó en la capacitación de profesionales extranjeros, incluyendo el entrenamiento de personal del sector nuclear de Corea del Sur, utilizando como referencia la experiencia adquirida durante la extensión de vida de Embalse.