Añelo, corazón de Vaca Muerta, late más fuerte que nunca: inauguraciones, inversiones y más crecimiento

Vaca Muerta volvió a estar en boca de todos. Y no porque desde hace tiempo no se hablaba, sino porque la aceleración de la actividad de los hidrocarburos no convencionales promete ahora sí una verdadera revolución energética y económica para el país.

Es más, Añelo, la ciudad argentina que más crecimiento demográfico registró en la última década según Censo 2022, será el enclave necesario y fundamental para que la riqueza natural alojada en la formación rocosa se convierta en prosperidad y mejor calidad de vida para los 12.000 añelenses, los 35.000 trabajadores que circulan por día y para otros miles de personas y familias que prontamente se radicarán allí. Añelo crece, no para de crecer.

Vaca Muerta: ¿Qué se inauguró en Añelo?

Añelo Mapa Vaca Muerta Vaca Muerta. La localidad de Añelo crece hacia el norte, sobre la meseta, donde están ubicados dos parque industriales para petroleras. Hacia el oeste, donde hay tierras productivas y nuevos emprendimientos inmobiliarios. Y ahora se expendará hacia el sur, donde se prevé en el Área Central la construcción de viviendas en 127 lotes con todos los servicios, y de un paseo recreativo y deportivo al borde del río.

En este marco, el gobernador de Neuquén, Rolando “Rolo” Figueroa, encabezó múltiples inauguraciones en Añelo:

La ampliación del frigorífico y matadero para generar más producción local del sector ganadero;

Red de gas para más de 420 familias;

Apertura de la primera vivienda de Salud destinada a los médicos que lleguen a Añelo para trabajar desde otros lugares;

Apertura de la primera sede judicial (casa institucional) para del Ministerio Público Fiscal de Neuquén, donde funcionará una fiscalía;

La construcción de un puente, cordones cuneta y badenes y la pavimentación de 160 metros de una calle central para abrir paso a un desarrollo integral de 127 lotes con servicios de luz, cloacas y red de agua;

de una calle central para abrir paso a un desarrollo integral de 127 lotes con servicios de luz, cloacas y red de agua; La instalación de decenas de luminarias, trabajos de arbolado y limpieza de terrenos;

La puesta en marcha de un servicio privado de delivery para entrega a domicilio de alimentos y comidas, pero también de productos industriales para las empresas.

A estas nuevas obras se le suman otras iniciativas recientes, que también serán fundamentales para el desarrollo sostenido de Añelo y la seguridad vial. Como por ejemplo, el pago de deudas y traspaso de Nación a Neuquén de las obras para finalizar el corredor frutícola-petrolero de la Ruta Provincial 7 y la Ruta Provincial 51, hasta el empalme con la Ruta Provincial 8, en el acceso al yacimiento de YPF Loma de la Lata. Esta decisión es trascendental para Añelo porque esas son las vías de ingreso y egreso, y por donde hoy se registra al menos un accidente de tránsito diario.

image.png

Días atrás se conoció que YPF construirá un gasoducto de 14 kilómetros entre Tratayén y la meseta de Añelo, para habilitar el abastecimiento de gas a los barrios e industrias radicadas al norte de la ciudad. Con una inversión de u$s15 millones, la obra permitirá que el servicio pueda llegar a cientos de familias de forma segura, ampliando la infraestructura para hacer sustentable el desarrollo de Vaca Muerta. Neuquén marcó otro hito histórico en la producción de petróleo, al alcanzar en junio pasado los 400.931 barriles por día, y 104,23 millones de metros cúbicos de gas diarios.

Esa iniciativa de YPF se complementará con la extensión de la red de gas en la zona de la Meseta que se anunció hace 20 días, donde unas 420 familias será beneficiadas en el corto plazo con ese servicio básico. "No podemos proveer gas al mundo si Añelo, desde donde fluye, no lo tiene”, remarcó el mandatario luego de dejar inaugurada la red.

“Añelo es uno de los faros que tienen la República Argentina y la provincia para seguir creciendo”, dijo el gobernador y señaló que “con mucha alegría, hemos dado por inaugurada una red que contempla la conexión de 420 familias. Ya la primera familia está conectada para que pueda tener Añelo, la cuna de Vaca Muerta, la posibilidad de tener también el gas natural”.

Añelo Vaca Muerta mapa ordenamiento territorial El nuevo ordanemiento terrotorial de Añelo será actualizado antes de fin de año. En color naraja se destaca la planificación del Área Central, donde se desarrollarán nuevas construcciones con servicios.

Durante la recorrida por el frígorífico de Añelo, Rolo Figueroa dijo que esta obra permitirá una mejora en el tratamiento de efluentes, optimizando la producción y la relación con su entorno. "La regionalización es el principal eje para articular las acciones que llevamos adelante junto a los municipios, en articulación con el sector privado. Planificando las acciones con un horizonte común", sostuvo.

Rolo Figueroa Fernando Banderet Añelo Vaca Muerta

Luego, el gobernador, autoridades provinciales y locales y los empresarios que construyeron las obras vistiaron la casa de la salud. "Trabajamos por un sistema cercano a la gente, fortaleciendo la atención primaria de la población. En Añelo estamos inaugurando un nuevo espacio con ese propósito. Gracias a la vinculación público-privada contamos con una nueva vivienda institucional destinada exclusivamente a personal de salud. La región Vaca Muerta tiene una dinámica que debemos acompañar con más y mejores servicios públicos", indicó el mandatario provincial.

Rolo Figueroa Fernando Banderet Añelo Vaca Muerta

Milton Morales, ex intendente de Añelo y actual delegado de la regional Vaca Muerta, aseguró a este medio que con estas obras la localidad comienza a tener la infraestructura necesaria para sostener tamaño desarrollo y crecimiento. “Esto sucede de mano del aporte, la ayuda y la articulación público-privado, con los empresarios comprometidos con la localidad y sociedad, y obviamente, con un gobierno local que entiende que es necesario llevar adelante cada uno de estos desafíos”.

image.png De las actividades también participaron los ministros de Salud, Martín Regueiro y de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig; el delegado de la región Vaca Muerta, Milton Morales; el subsecretario de Producción, Marcelo Zúñiga y el secretario general de Uocra Neuquén, Juan Carlos Levi, entre otros.

Morales, que conoce de primera mano los desafíos de infraestructura y desarrollo en la “capital” de Vaca Muerta tras ocho años al frente del municipio, celebra los nuevos pasos recomienda “sistematizar” los vínculos que generan proyección. “De a poco se empieza a generar ese vínculo necesario entre la sociedad que reside, que vive ahí y que está permanentemente en el territorio, con el desarrollo de la actividad industrial y los hidrocarburos, de lo que significa Vaca Muerta. Esto es un punto de pie inicial, queda mucho desafío por delante”, afirmó el funcionario del gobierno provincial.

Añelo obras Vaca Muerta Neuquén

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, aseguró en diálogo con Energy Report que estas inauguraciones son es un "orgullo y un gran desafío que llevamos adelante en el contexto del desarrollo y la planificación urbana que venimos estableciendo con esta nueva traza que estamos generando".

Según Banderet, en estos casos es fundamental el acompañamiento del sector privado. "Ya sean empresas o inversionistas que quieran desarrollar en la localidad, son bienvenidos, siempre y cuando tengan en cuenta que deberán ayudar la infraestructura necesaria de Añelo para generar calidad de vida a los ciudadanos", remarcó.

Sobre la ampliación del frigorífico, el jefe comunal dijo que permitirá "faenar muchos más animales y darle el contexto necesario para garantizar la salubridad" a los trabajadores y vecinos.

En el caso de la la casa de la salud donada por la empresa LAWE, Banderet agradeció ese compromiso con el municipio, y resaltó que la solución habitacional para los médicos era "una demanda muy grande" por la falta de profesionales en la salud pública. "Hoy es política de Estado nuestra garantizar la salud pública para los habitantes", recalcó.

image.png

Según explicó el intendente, el día que dejen de ser médicos profesionales dentro del ámbito público del hospital de Añelo los que habiten esa vivienda, el Municipio vuelve a tomar posesión sobre la propiedad y la vuelve a adjudicar. "Es el único proceso que hemos logrado concretar y tratar de arraigar que los profesionales se vengan a instalar con su familia acá garantizándole la solución habitacional", subrayó.

Una casa para el Ministerio Público Fiscal que acerca la Justicia a los vecinos

Banderet también se mostró contento con la inauguración de la casa para el Ministerio Público Fiscal neuquino que donó el empresario Gabriel Properzi, a través de una iniciativa de responsabilidad social empresarial de la firma desarrolladora SCG, líder en el sistema de "construcción en seco" (steel frame). "Gabriel tomó un compromiso social con la comunidad y por primera vez Añelo va a contar con un fiscal permanente en la localidad para trabajar en todos los temas relacionados con la justicia", destacó el intendente.

Judicialemente, la localidad hoy está partida en tres distintos tipos de fiscalía: depende donde uno se pare corresponde la fiscalía de Cutral-Có, Rincón de los Sauces o Neuquén capital. "Ante un problema social tienen que intervenir todas las fiscalías de turno y es importante ser operativo, ser rápido y llegar a la sociedad de otra manera mucho más operativa", enfatizó.

image.png

Properzi agradeció al estudio del abogado Bermúdez por el acercamiento realizado con la Municipalidad y al intendente en particular por permitirle ser parte del crecimiento de la calidad de vida para la sociedad de Añelo. "Hace dos años me vinieron a buscar como proveedor para unproyecto de viviendas constructivas Álamos, ahí conocí la realdad de Añelo, y desde ese momento intenté buscar la mejor forma de colaborar con el crecimiento de esta comunidad", comentó empresario oriundo de Rosario.

"Somos conscientes de que en Añelo, la demanda de viviendas, oficinas e instituciones supera a la oferta por el rápido crecimiento poblacional. Para solucionar esto, ya implementamos la construcción en seco en fábrica, que es rápida, económica y sostenible. En nuestra fábrica en San Lorenzo producimos las casas y ya hemos instalado muchas en Añelo. Por eso, comprometidos con esta situación, donamos una oficina al Ministerio Fiscal para demostrar su eficacia, solucionando la falta de espacio y promoviendo métodos innovadores y ecológicos en la construcción", anadió el emprendedor.

Un puente al futuro de Añelo: crece la ciudad hacia el sur

Una de las principales obras inauguradas es la construcción de un puente a cargo del ingeniero Jorge Baldomá y la pavimentación sobre la calle Intendente Jorge Tamuz (Calle 14), la arteria principal de Añelo donde está la YPF, que corta la Ruta 7. Esta iniciativa donada a los vecinos por un emprendedor privado vinculará la histórica ciudad, con el futuro de Añelo. Porque cruzando ese puente, se consolidará el desarrollo integral de 127 lotes para viviendas, esparcimiento y comercios, con servicios de luz, cloacas, red de agua, cordón cuneta y asfalto.

Añelo Vaca Muerta Neuquén obras

Para el "Puente al futuro de Añelo" -como le dicen los locales-, se construyeron dos losas, vereda peatonal y dos sumideros que actuarán como fusible dado que la calle Tamuz trae mucha agua, y para eso también se reacondicionaron cordones cuneta y badenes de manera que el agua escurra más rápido. En total se insumieron 260 m3 de excavación, 100 m3 de hormigón, 9.500 kg de hierro y 150 m3 de relleno y compactación. Adicionalmente, se avanza con el arbolado con red de riego independiente.

Añelo Vaca Muerta Neuquén obras

El intendente Banderet explicó que a esta nueva trama de 160 metros de asfalto con un nuevo puente se suman a los 2.200 metros que ya fueron donados por otra empresa privada, inaugurados hace un poco más de un mes. "Generamos más asfalto y le cambiamos la calidad de vida de nuestro ciudadano. Esto es muy importante porque la sociedad toma el conocimiento que el desarrollador, el inversionista, las empresas, realmente tienen esta vinculación fuerte. Y en esto de mejorar la conectividad quiero agradecerle al desarrollador Enrique Boccolini, quien planifica junto a sus socios 127 lotes sobre el margen sur de nuestro pueblo, frente a lo que es una laguna y lo que será próximamente el río. Vamos a tener un lindo acceso a un paseo costero, para que tengan los trabajadores y las familias añelenses que puedan tener un lugar de esparcimiento", celebró.

Añelo Vaca Muerta Neuquén obras

El filántropo santafesino Boccolini, un empresario del campo y la construcción asentado en Tucumán, se ilusiona con ver al sur de la ciudad rodeado de espacios públicos verdes, con muchas plantaciones, áreas para hacer deporte y un paseo peatonal para los vecinos que recorra el brazo del Río Neuquén que llega a la ciudad. "Sin agua no hay vida, por eso pensamos en crecer al margen del río. Esta nueva zona de Añelo, más silenciosa y tranquila, me la imagino verde, todo rodeado de árboles. Que se vea que hay vida, no plata. No será construcción de camas, de sino viviendas. Esto es invertir al futuro", sostuvo a Energy Report tras el acto oficial.

Llega un servicio de delivery para Añelo

Otra de las novedades es la llegada a Añelo de la empresa de Toque que opera en Neuquén y Río Negro, que lanzó sus servicios de última milla para ofrecer a todas las familias de la localidad, y a todos los complejos hoteleros, housing o complejos de la zona, la posibilidad de disponer del servicio de entrega a domicilio de servicios de gastronomía. Pronto los añelenses tendrán más fuentes de empleo para repartidores, que se verán ir y venir por las calles vestidos de rojo y fucsia.

image.png

Según comentaron los encargados del delivery, junto al grupo Toque hay varios empresarios gastronómicos dispuestos a invertir en los primeros Dark Kitchen de Añelo. Y como novedad, también ésta empresa ofrecerá el servicio de última milla para las empresas operadoras y aquellas localizadas en el Parque Industrial de Añelo, que requieran de piezas industriales o insumos básicos.

Solo en el último semestre Añelo sumó 1.050 nuevos vecinos. Son 1.050 cambios de domicilio que se generaron y eso impacta rápidamente en la sociedad. Hoy las escuelas están superpobladas, se necesitan miles de soluciones habitacionales y nuevas viviendas con más confort, más espacios verdes y nuevas instalaciones para la recreación. Como dijo el intendente, estos nuevos desarrollos que se vienen le brindarán oportunidades al vecino o a cualquiera persona y sus familias que quieran instalarse con lote propio, para quedarse a habitar en el corazón de Vaca Muerta.