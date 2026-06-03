Gas para los vecinos de Vaca Muerta: San Patricio del Chañar invertirá casi $489 millones para conectar a 347 lotes

Con esta nueva obra y la puesta en marcha de programas de acceso a la vivienda, se busca acompañar el crecimiento demográfico que genera Vaca Muerta y reducir el déficit de infraestructura en una de las localidades más dinámicas en Neuquén.

La expansión de la red de gas forma parte de una planificación más amplia orientada a consolidar el desarrollo urbano de la localidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes de San Patricio del Chañar.

La localidad de San Patricio del Chañar , uno de los principales municipios del área de influencia de Vaca Muerta , dio un paso clave para ampliar el acceso a servicios esenciales. El intendente Gonzalo Núñez firmó el contrato para ejecutar la obra de la red de gas del barrio 347 Lotes , una iniciativa que demandará una inversión superior a los $488 millones y beneficiará a cientos de familias que esperan desde hace años la llegada del servicio.

El acuerdo fue rubricado entre el jefe comunal y Héctor Omar Flores, representante de la empresa DamGas, que tendrá a su cargo la ejecución de los trabajos. El proyecto contempla una inversión de $488.850.000 y un plazo de obra de 90 días corridos.

La iniciativa se desarrollará bajo el sistema de Contribución por Mejoras y forma parte de un esquema de trabajo conjunto entre el municipio y el Gobierno de Neuquén para extender la infraestructura básica en una de las localidades que más creció al calor del desarrollo de la industria hidrocarburífera.

Durante el acto estuvieron presentes el delegado regional de Vaca Muerta, Milton Morales , funcionarios municipales y vecinos del sector. La obra representa un nuevo avance en un barrio que, según destacó el propio intendente, carecía de servicios básicos cuando comenzó la actual gestión.

“Estamos muy contentos porque los vecinos esperan esta obra desde hace mucho tiempo. Cuando asumimos la gestión, este barrio no tenía ningún servicio y hoy estamos avanzando con un tercer servicio esencial. Esto es posible gracias al acompañamiento del Gobierno provincial y al trabajo que realizamos junto a los vecinos para definir prioridades”, afirmó Núñez.

El jefe comunal remarcó que la expansión de la red de gas forma parte de una planificación más amplia orientada a consolidar el desarrollo urbano de la localidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes en un contexto de fuerte crecimiento demográfico impulsado por la actividad energética.

Desde la Provincia también destacaron el impacto social de la iniciativa. El delegado Morales (y ex intendente de Añelo), sostuvo que este tipo de proyectos contribuyen a reducir desigualdades en una región estratégica para el desarrollo energético del país. “Son obras representativas y vienen a eliminar brechas sociales y desigualdades en un territorio donde se desarrolla Vaca Muerta y donde la sociedad no podía conectarse al gas natural”, señaló.

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Los vecinos celebraron el inicio de los trabajos. Nelsa Díaz, residente del barrio, manifestó que la noticia representa un avance muy esperado para las familias del sector y destacó además que se está proyectando la futura red cloacal.

En la misma línea, Julieta Rivero aseguró que la concreción de la obra permitirá contar en poco tiempo con un servicio fundamental para los hogares.

Neuquén Habita llegará a la localidad

En el marco de la firma del contrato, Núñez anunció la presentación del programa provincial Neuquén Habita, destinado a facilitar el acceso a soluciones habitacionales para los vecinos.

Según explicó el intendente, la jornada estará abierta a toda la comunidad y brindará información sobre líneas de financiamiento para refacciones, ampliaciones y construcción de viviendas nuevas.

También participarán empresas constructoras que podrán asesorar a los interesados en desarrollar proyectos habitacionales.