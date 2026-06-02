Conferencia Arpel 2026: "América Latina es la gran ganadora del nuevo mapa energético global"

Daniel Yergin, Horacio Marín y los principales referentes de la industria coincidieron en la Conferencia ARPEL 2026: la región concentra inversiones, recursos y condiciones para convertirse en uno de los principales proveedores de energía del mundo.

La Conferencia Arpel 2026, de la Energy Report es media partner, se realiza del 1° al 4 de junio en Buenos Aires con más de 600 participantes de 25 países.

La primera jornada de la Conferencia ARPEL 2026 , que se desarrolla en Buenos Aires, dejó una definición contundente: mientras el mundo enfrenta crecientes tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y una transición energética más lenta de lo previsto, América Latina emerge como uno de los principales polos de crecimiento para la industria energética global.

La visión fue compartida por algunos de los ejecutivos y analistas más influyentes del sector, quienes coincidieron en que la región atraviesa una oportunidad histórica para consolidarse como proveedor estratégico de petróleo, gas natural, GNL y minerales críticos para el desarrollo mundial.

Uno de los diagnósticos más esperados fue el de Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global y una de las voces más respetadas de la industria energética global. Durante su diálogo con Carlos Garibaldi , secretario ejecutivo de ARPEL, aseguró que el sistema energético internacional está ingresando en una nueva etapa. "No diría que es un punto de inflexión, pero estamos viendo cambios", advirtió.

Horacio Marín proyectó que YPF duplicará su tamaño a partir del desarrollo de Vaca Muerta y que la producción no convencional continuará creciendo de manera sostenida.

Según Yergin, el escenario actual está marcado por una creciente fragmentación geopolítica, conflictos internacionales y un replanteo de las estrategias energéticas de las principales economías del mundo. "Estamos entrando en un mundo menos predecible y más complicado donde hay que buscar flexibilidad y ser competitivos", advirtió.

El especialista destacó que la industria ya no depende únicamente de la disponibilidad de recursos naturales, sino también de infraestructura, logística, acceso a financiamiento y capacidad para atraer inversiones.

En ese contexto, identificó a América Latina como una de las regiones mejor posicionadas para captar capitales y expandir su participación en el mercado energético internacional. "Esta es una oportunidad para América Latina", afirmó.

Para Yergin, el cambio ya está en marcha. Brasil, Guyana y Argentina están modificando el mapa global de producción de hidrocarburos y desplazando parte del centro de gravedad energético hacia el hemisferio sur.

Vaca Muerta y el salto exportador argentino

La oportunidad regional encuentra en Argentina uno de sus ejemplos más visibles. Durante la conferencia, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, presentó una visión de fuerte crecimiento basada en el desarrollo de Vaca Muerta, la expansión de la infraestructura de transporte y los proyectos de gas natural licuado. "Todos estamos viendo el desarrollo pleno de Vaca Muerta", afirmó.

El ejecutivo sostuvo que el verdadero potencial argentino no se limita al petróleo, sino que estará impulsado por el desarrollo de una industria exportadora de GNL capaz de competir a escala global. "Argentina va a ser uno de los mayores exportadores de LNG a nivel mundial", aseguró.

Marín destacó el avance de los proyectos de licuefacción en Río Negro, las inversiones vinculadas a los nuevos gasoductos y la expansión de la infraestructura petrolera que permitirá incrementar significativamente las exportaciones durante la próxima década.

Además, proyectó que YPF duplicará su tamaño a partir del desarrollo de Vaca Muerta y que la producción no convencional continuará creciendo de manera sostenida.

La década de América Latina

El optimismo sobre el futuro regional también fue compartido por otros referentes de la industria. Martín Terrado, COO de GeoPark y presidente del directorio de ARPEL, aseguró que "esta está llamada a ser la década de América Latina", destacando la combinación de recursos, experiencia operativa y capacidad exportadora que posee la región.

En la misma línea, Bob Fryklund, vicepresidente y jefe de estrategia de Upstream de S&P Global, sostuvo que gran parte del crecimiento futuro de la oferta energética mundial provendrá de Latinoamérica. "El crecimiento de la oferta energética global está saliendo de Latinoamérica", afirmó.

Por su parte, Roberto Brandt, consultor internacional en energía y miembro del Baker Institute de la Universidad Rice, señaló que el regreso de la seguridad energética como prioridad global está modificando las decisiones de inversión y fortaleciendo el atractivo de países con recursos abundantes y estabilidad regulatoria.

Seguridad energética antes que transición

Uno de los ejes centrales del debate fue el cambio de prioridades en la agenda global. Si bien la transición energética continúa vigente, los especialistas coincidieron en que la seguridad de abastecimiento volvió a ocupar un lugar central luego de los conflictos geopolíticos de los últimos años.

Yergin fue particularmente crítico con algunas proyecciones vinculadas al abandono acelerado de los combustibles fósiles. "No podemos decir que habrá cero emisiones netas en 2050. Eso no es realista", afirmó.

Según explicó, tanto el petróleo como el gas seguirán desempeñando un papel fundamental durante las próximas décadas, mientras las energías renovables continúan expandiéndose.

Una visión similar expresó N.J. Ayuk, presidente ejecutivo de la African Energy Chamber, quien defendió la necesidad de incrementar la oferta energética global. "Este es un momento para añadir energía, no para reducirla", sostuvo.

El desafío de transformar potencial en inversiones

Más allá del optimismo, los participantes coincidieron en que la oportunidad no está garantizada. El presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, advirtió que el mundo atraviesa una etapa de elevada volatilidad y que el principal desafío será comprender cómo evolucionará el nuevo escenario internacional.

A su vez, el secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo, proyectó que América Latina será una de las regiones con mayor crecimiento en hidrocarburos fuera de la OPEP, aunque remarcó que el contexto global exige capacidad de adaptación y visión estratégica.

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Desde el Gobierno argentino, el coordinador de Energía y Minería, Daniel González, reforzó la visión positiva sobre el futuro del país y destacó que la combinación de recursos naturales, reformas económicas y nuevas inversiones abre una oportunidad inédita para consolidar a Argentina como uno de los grandes jugadores energéticos de la próxima década.

La conclusión que dejó ARPEL 2026 fue clara: mientras el mundo busca nuevas fuentes de suministro confiables, América Latina dispone de recursos, escala y competitividad para transformarse en uno de los pilares del sistema energético global.

El desafío será convertir ese potencial en proyectos concretos, infraestructura, inversiones y reglas de largo plazo que permitan aprovechar una oportunidad que muchos consideran irrepetible.