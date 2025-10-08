ANSES alerta a sus beneficiarios por una nueva estafa a sus beneficiarios

La entidad previsional advierte que nunca se solicitarán datos personales ni bancarios por mensajes, correos electrónicos, redes sociales o en la vía pública.

ANSES recordó que ninguno de sus empleados está autorizado a pedir información sensible fuera de sus canales oficiales.

En las últimas semanas, la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) emitió un comunicado para advertir a la población sobre una nueva modalidad de estafa que afecta a sus beneficiarios. A través de llamados telefónicos, mensajes en redes sociales e incluso visitas a domicilio, personas desconocidas se hacen pasar por agentes del organismo con el objetivo de obtener datos personales o bancarios.

Ante la creciente cantidad de denuncias, la entidad recordó que no realiza censos, relevamientos ni operativos en la vía pública y que ninguno de sus empleados está autorizado a pedir información privada fuera de sus canales oficiales .

Esta advertencia busca proteger especialmente a los jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, quienes suelen ser los principales blancos de este tipo de engaños.

Desde ANSES remarcaron que ninguna prestación o beneficio requiere la entrega de información personal fuera de sus plataformas oficiales . Esto incluye trámites vinculados a jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Progresar, Desempleo y otras asistencias sociales.

La entidad aclaró que no solicita contraseñas, números de cuenta, CBU ni claves de seguridad por teléfono, correo electrónico o redes sociales. Además, advirtió que sus agentes no visitan domicilios particulares ni piden datos en la calle.

En caso de recibir un contacto sospechoso, el organismo recomienda no responder, no compartir información sensible y realizar la denuncia con las autoridades policiales. La seguridad de cada ciudadano es una prioridad, por lo que ANSES pide mantenerse alerta y desconfiar de cualquier supuesto operativo o “verificación de datos” que no haya sido anunciado oficialmente.

Canales oficiales de atención de ANSES

Para evitar confusiones y garantizar la seguridad de la información, ANSES recordó que solo se deben realizar trámites y consultas a través de sus canales oficiales.