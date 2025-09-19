La Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Registro de Bases de Datos, una herramienta destinada a relevar y ordenar la información recolectada y gestionada por organismos públicos, según establece la Resolución 6/2025 de la Subsecretaría de Gobierno Digital publicada este viernes en el Boletín Oficial del distrito.
La Provincia de Buenos Aires creó el Registro de Bases de Datos para organismos públicos
La medida, oficializada mediante la Resolución 6/2025 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, busca fortalecer la transparencia y la protección de datos en la administración pública. Los ministerios y dependencias deberán inscribirse en un plazo de 45 días hábiles.
-
A 60 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: la escapada única para disfrutar de la naturaleza y comer rico
-
El destino ideal para disfrutar de la arquitectura colonial: un pueblo detenido en el tiempo a 85 km de CABA
La norma alcanza a todos los ministerios, organismos y entidades de la administración pública provincial, centralizada y descentralizada, que deberán completar la inscripción en un plazo de 45 días hábiles desde la recepción del formulario digital. También invita a los poderes Legislativo y Judicial, y a otros organismos previstos en la Constitución bonaerense, a sumarse voluntariamente.
El registro permitirá conocer, clasificar y dar seguimiento al uso de datos personales y no personales, en línea con la Ley Nacional 25.326 de protección de datos, la Constitución provincial y los estándares internacionales de privacidad. Además, las modificaciones o nuevos usos de una base ya declarada deberán ser reinscriptos.
La implementación y control estarán a cargo de la Dirección Provincial de Innovación Digital, mientras que la Dirección Provincial de Sistemas de la Información y Tecnologías gestionará el soporte técnico del formulario.
En la resolución se plantea que se apunta a fortalecer la transparencia, la legitimidad y la autodeterminación informativa de los ciudadanos, consolidando un nuevo paradigma en la gobernanza de datos públicos en la provincia.
- Temas
- Buenos Aires
Dejá tu comentario