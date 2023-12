Cambio de era en YPF: asume como presidente Horacio Marín

Este jueves asumirá formalmente Horacio Marín como presidente y CEO de YPF. El cambio genera optimismo en el sector de hidrocarburos, debido a que el ex presidente de Tecpetrol tiene más de 35 años de trayectoria , y porque el empresariado no cree que se vaya a privatizar, sino a “eficientizar”.

A la presidencia de YPF llega por sus vínculos con el actual jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien lo contactó con el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, cuando en mayo empezó a delinear el plan energético y necesitaba expertos en el área. “Hace 35 años que lo único que hago es leer y estudiar de energía, no se ni abrir Netflix, tengo 60 años y estoy capacitado, me van a tener que poner límites, porque quiero hacer una YPF profesional, tengo muchos proyectos y siento mucha adrenalina”, le contó a una persona del sector cuando fue a felicitarlo este miércoles durante el almuerzo.

Según contaron fuentes de la compañía que formaron parte de las reuniones de transición, nunca estuvo sobre la mesa la idea de privatizar YPF. Sus planes apuntan a eficientizar la empresa, mediante la profesionalización del management, la optimización de los negocios de la compañía y la valorización industrial de la cadena de valor de los hidrocarburos.

Una de las urgencias a afrontar será el precio de los combustibles, dado que YPF controla más de la mitad del mercado interno. Antes de asumir, las actuales autoridades definieron dos aumentos, uno el fin de semana, horas antes de la asunción de Javier Milei, y otro este miércoles, horas antes de la asunción de Marín al frente de la compañía. Ante la consulta de si la medida fue acordada, en la compañía explicaron que las actuales autoridades son quienes se hacen “responsables”. Otra de las iniciativas será que YPF pueda exportar más petróleo, sobre todo en un contexto que el sector prevé de menor demanda interna por la recesión.

Uno de los temas donde encontraron consenso durante la transición fue en que YPF ponga mayor énfasis en el área no convencional y menos en las áreas convencionales, conocidas como cuencas maduras. Es algo que la gestión que se retira ya “venía conversando” con las provincias, y que ahora buscará ejecutarlo Marín, para que quede en manos de otras empresas capaces de explotarlo. Es muy probable que se brinde incentivos a este sector, aunque no con el mismo proyecto de ley que había enviado al Congreso el ex ministro de Economía Sergio Massa. “O haces algo, o vas a pérdida”, comentó una alta fuente de YPF. Por el contrario, se buscará poner foco en los sectores no convencionales, como Vaca Muerta, pero también en el desembarco de Palermo Aike, donde YPF no necesitará contar con una compañía extranjera para arrancar a explotarlo, como si ocurrió hace una década en Vaca Muerta.

En YPF no sorprendió la designación de Alejandro Lew, ex gerente financiero (CFO) de YPF durante la gestión del Frente de Todos, como director del Banco Central bajo la presidencia de Javier Milei. "Le decíamos la JP", contó un miembro de YPF a modo de chiste: no era por su pasado en la Juventud Peronista, sino por su trayectoria financiera en el JP Morgan.