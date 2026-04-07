Luego de las protestas en todo el país por la eliminación del plan, la cartera liderada por Sandra Pettovello emitió un comunicado justificando los motivos de la medida.

Volver al Trabajo: el Ministerio de Capital Humano confirmó que abril será el último mes del programa.

En medio del repudio y las protestas de este martes en todo el país por la eliminación del programa Volver al Trabajo , el Ministerio de Capital Humano confirmó que abril será el último mes del plan.

Desde la cartera liderada por Sandra Pettovello , se argumentó que la finalización del programa era parte de una estrategia para terminar con "la gestión de las organizaciones políticas" .

Además, el Gobierno justificó su decisión afirmando que buscaba eliminar la intermediación y cambiar la asistencia hacia capacitaciones laborales directas , sin la intervención de las cooperativas que históricamente administraron estos recursos.

La decisión afectará a unos 950.000 beneficiarios que, de ahora en más, deberán migrar hacia un sistema de formación laboral basado en vouchers si desean mantener el acompañamiento estatal.

En paralelo, la jornada de protestas en todo el país incluyó la presentación de un Recurso de Amparo Judicial para evitar que se baje este programa.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en donde explicó los motivos de la decisión. "La conclusión del programa Volver al Trabajo (VAT) responde a una decisión planificada desde su creación, como una reformulación del ex programa Potenciar Trabajo", comienza el texto.

En ese sentido, indicaron que el programa tuvo una vigencia de dos años, durante los cuales los beneficiarios percibieron una asignación mensual no remunerativa, con una última cuota liquidada en abril. Además, indicaron que los beneficiarios contaron con inscripción prioritaria en capacitaciones laborales.

La cartera se refirió a que el objetivo del VAT era el de "eliminar barreras de acceso al trabajo registrado y facilitar la transición hacia el empleo formal" e hicieron énfasis en que el anterior programa Potenciar Trabajo era incompatible con el empleo formal e intermediado por organizaciones sociales.

Según el documento, una vez cumplido el plazo previsto del programa, el Gobierno nacional reorientó los recursos hacia otras políticas sociales. No obstante, notificaron a todos los beneficiarios sobre la posibilidad de acceder a nuevas instancias de formación y a quienes se mostraron interesados se les brindó vouchers para cursos de oficios y formación profesional

Por otro lado, aseguraron que fortalecieron las prestaciones de la seguridad social con foco en la niñez, la adolescencia y la familia con un incremento del 137,5% de la Tarjeta Alimentar y un aumento del 561% de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

"El objetivo es garantizar que los más vulnerables cuenten con un esquema de asistencia directa y sin intermediarios", asegura el texto.

Para cerrar, indicaron que "el Ministerio de Capital Humano implementa políticas que generan incentivos reales para la inserción en el empleo formal, sin intermediación y respetuosas de la libertad de los argentinos.