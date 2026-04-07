EEUU descarta un ataque nuclear contra Irán en medio del ultimátum de Donald Trump + Seguir en









Las declaraciones de Trump y el vicepresidente Vance habían despertado dudas de un ataque que no se ve desde hace más de 80 años.

Donald Trump dijo que “toda una civilización morirá esta noche”, en su peor amenaza a Irán desde que comenzó la guerra hace seis semanas. @JDVance

Luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera el martes por la mañana que “esta noche” podría hacer desaparecer “a toda una civilización”, no tardaron en surgir versiones sobre un posible ataque nuclear contra Irán. Sin embargo, horas más tarde, la Oficina de Respuesta Rápida de la Casa Blanca desmintió de manera categórica el uso de bombas atómicas, buscando desactivar la escalada de especulaciones.

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El medio estadounidense Headquarters, publicó en X un recorte del vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, en el que se asegura en el título del video que Vance "insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares". Sin embargo, desde la Oficina de Respuesta Rápida del gobierno de EEUU, plantearon que "literalmente nada de lo que dijo el vicepresidente "implica" esto". En el corto tuit cerraron acusando al medio que publicó el video de "absolutos mentirosos".

Según informó la agencia EFE, ‘Headquarters' respondió duramente, alegando que "la cuenta oficial de la Casa Blanca da palos de ciego en su intento por defender la demencial amenaza de su jefe de aniquilar a ‘toda una civilización'",

Luego de que por la mañana del martes Trump planteara que nos encontramos en "uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo" y lanzara la amenaza de destruir a "toda una civilización", por la tarde, "un alto el fuego de dos semanas" podría concretarse.

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"También instamos a todas las partes en conflicto a que respeten un alto el fuego en todas partes durante dos semanas para permitir que la diplomacia logre la conclusión de la guerra, en interés de la paz y estabilidad a largo plazo en la región”, concluyó Sharif, vía X.