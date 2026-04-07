Asignación por Hijo con discapacidad de ANSES: quiénes acceden en abril y cuál es el onto

La prestación está destinada a familias con hijos con discapacidad y puede cobrarse sin límite de edad si se cumplen ciertos requisitos.

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La Asignación por Hijo con Discapacidad se paga mensualmente a familias que cumplen los requisitos establecidos.

La Asignación por Hijo con Discapacidad que abona ANSES constituye un respaldo económico, destinado a familias que tienen a su cargo a una persona con discapacidad. Esta prestación integra el sistema de asignaciones familiares y busca acompañar a los hogares que deben afrontar gastos adicionales vinculados con tratamientos, cuidados permanentes y necesidades específicas.

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A diferencia de la asignación por hijo tradicional, este beneficio no establece un límite de edad para el hijo o hija con discapacidad, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por la normativa vigente.

La prestación está dirigida a madres, padres o tutores legales a cargo de una persona con discapacidad que cumplan con los requisitos vigentes. Entre las principales condiciones se encuentran:

En el caso del sistema SUAF, se contemplan los ingresos del grupo familiar, ya que existen topes para acceder. Sin embargo, la normativa establece criterios más flexibles para hijos con discapacidad, lo que permite percibir la asignación incluso cuando la persona supera los 18 años. El beneficio puede corresponder a trabajadores registrados, monotributistas, jubilados o titulares de programas sociales, según el régimen en el que estén incluidos.

Contar con la autorización para percibir la asignación por hijo con discapacidad.

Poseer el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar.

Ser argentino o contar con residencia legal en el país.

El programa se ajusta de manera periódica mediante la fórmula de movilidad, que actualiza los montos según la evolución de la inflación. mensuales . Además, a diferencia de la AUH común, el pago suele realizarse en su totalidad , sin la retención mensual del 20% que luego se recupera con la presentación de la libreta anual.

AUH por Hijo con Discapacidad: $445.003 mensuales.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): hasta $216.240 en el primer rango de ingresos.

En el SUAF, el monto varía según el Ingreso del Grupo Familiar y la zona de residencia. Este apoyo económico apunta a cubrir gastos médicos, terapias, medicamentos y cuidados especiales.

Para obtener la autorización del cobro, se debe presentar:

DNI del titular y del hijo o hija.

Certificado Único de Discapacidad vigente.

Partida de nacimiento o documentación que acredite el vínculo.

Datos familiares actualizados.

Formulario de autorización correspondiente.

En determinadas situaciones pueden solicitarse certificados médicos u otra documentación adicional. También es obligatorio contar con un medio de cobro informado, como una cuenta bancaria o boca de pago habilitada.

Además, el proceso puede iniciarse mediante los canales del organismo y consta de pasos básicos:

Verificar y actualizar los datos personales y familiares en mi ANSES. Obtener o renovar el CUD si corresponde. Solicitar la autorización para el cobro de la asignación. Presentar la documentación requerida de forma presencial o digital. Esperar la evaluación y aprobación del beneficio.

Una vez aprobado, el pago se acredita todos los meses en la cuenta registrada. Mantener la información actualizada resulta clave para evitar demoras en la liquidación.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de abril 2026

calendario feriados Freepik

El calendario de abril comienza el 10 de abril con los primeros pagos y se organiza según prestación y terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 16 de abril

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Asignaciones por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 14 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 15 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 16 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 17 de abril

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Para evitar confusiones ante el desdoblamiento del calendario o posibles modificaciones de último momento, la ANSES recuerda que los beneficiarios pueden verificar de forma personalizada su día de pago, a través de los canales digitales oficiales.

Al ingresar a la plataforma Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, el usuario debe dirigirse a la sección "Cobros" y seleccionar "Consultar fecha y lugar de cobro". Este paso es fundamental para confirmar si los haberes ya incluyen los incrementos por movilidad y el bono extraordinario anunciado.

Es importante destacar que el organismo previsional continúa con su estrategia de bancarización obligatoria, por lo cual los pagos se acreditan directamente en las cuentas bancarias declaradas. Quienes prefieran el cobro por ventanilla deberán respetar estrictamente el cronograma, según la terminación del DNI, para evitar demoras innecesarias.

Ante cualquier duda o irregularidad en el monto percibido, se recomienda realizar la consulta telefónica a través de la línea 130, que permanece activa para brindar asistencia técnica sobre las nuevas disposiciones de abril.