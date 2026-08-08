La minería dejó de ser una promesa y busca consolidarse como motor económico: qué dijeron Royón, Ávila y Carrizo

Flavia Royón, Fernanda Ávila y Gustavo Carrizo destacaron el crecimiento de la minería, la necesidad de coordinación público-privada y el rol de las comunidades en el desarrollo de nuevos proyectos.

Flavia Royón, Fernanda Ávila y Gustavo Carrizo (foto) coincidieron en destacar el crecimiento de la minería y la necesidad de convertir las inversiones en desarrollo territorial, empleo, proveedores e infraestructura.

La minería atraviesa un cambio de escala y, con él, también un cambio de discusión. Ese fue uno de los principales puntos de coincidencia entre la senadora nacional por Salta Flavia Royón , la diputada nacional y secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio, Fernanda Ávila , y el secretario de Minería salteño, Gustavo Carrizo , durante la presentación en Buenos Aires de Argentina Mining Norte 2026 , el encuentro internacional que se realizará del 2 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta.

El lanzamiento se realizó en el piso 10 de la Casa de Salta, en el microcentro porteño, con la presencia de autoridades, empresarios, representantes de compañías mineras y proveedores del sector, además de Energy Report . También participaron funcionarios nacionales y directivos de UCASal. Allí, los distintos referentes plantearon desde perspectivas diferentes una misma idea: Argentina dejó atrás la etapa en la que la minería era presentada solamente como una promesa geológica y comienza a transitar una fase en la que el desafío pasa por convertir los recursos en inversiones, empleo, infraestructura, proveedores y desarrollo territorial.

La propia organización de Argentina Mining confirmó que la edición Norte 2026 se desarrollará durante tres jornadas y combinará exposición comercial, programa técnico, rondas de negocios y espacios de networking. El evento celebra además los 30 años de trayectoria del encuentro, que comenzó sus actividades en 1996.

Según el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) elaborado por el Indec, registró en el primer semestre de 2026 un crecimiento de 8,4% respecto a igual período del año anterior, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas. De esta manera, el indicador trepó al nivel más alto desde que comenzó a medirse la serie, en enero de 2017.

El resultado semestral se sustenta en un junio especialmente sólido. El Indec informó que la producción minera creció un 11,4% interanual en ese mes . En términos desestacionalizados, el índice subió un 1,7% frente a mayo, y la serie de tendencia-ciclo, que suaviza las variaciones de corto plazo, acumula 24 meses consecutivos al alza. El impulso más importante provino de la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos , categoría que incluye al litio junto con el boro y otros insumos.

Flavia Royón: “La minería tiene que ser una palanca de desarrollo”

Durante la presentación, Flavia Royón puso el foco en la transformación que experimentó la percepción de la actividad minera en los últimos años. La senadora sostuvo que “hace 5 años nada más, la minería no era un sector popular”, mientras que actualmente el sector comenzó a ocupar un lugar creciente en la agenda económica y política nacional.

“Hoy, en Buenos Aires, se habla de minería. Hoy, en Buenos Aires, el gobierno nacional habla de minería. Y esto es un logro de todos los que hace mucho tiempo vienen entendiendo que este sector es un futuro para nuestras provincias y para Salta, y para la Argentina”, afirmó.

"No creemos que la minería debe ser desarrollada de cualquier manera. Tiene que haber una mirada de cómo vamos a transformar nuestros recursos en riqueza”, sostuvo Flavia Royón.

Para Royón, la expansión minera no puede analizarse únicamente desde el volumen de inversiones o las exportaciones. La discusión debe incorporar el impacto territorial y la capacidad de transformar los recursos naturales en una cadena de desarrollo. “Es un sector que va a transformar, y hoy ya empezó a transformar nuestras familias y nuestro país, porque genera divisas, porque genera empleo de calidad, porque también da una punta de generación de infraestructura que, a su vez, transforma los territorios y genera nuevas oportunidades”, señaló.

La exsecretaria de Energía planteó además que el crecimiento debe estar acompañado por una estrategia de desarrollo local. “El desarrollo siempre hay que pensarlo desde la clave local”, sostuvo, y remarcó que Salta debe mostrar qué impacto está teniendo la minería sobre el empleo y la generación de riqueza.

Pero también introdujo uno de los principales debates que atraviesan a la actividad: la licencia social. “Nosotros no creemos que la minería debe ser desarrollada de cualquier manera. Tiene que haber una mirada de cómo vamos a transformar nuestros recursos en riqueza”, afirmó.

En ese sentido, la exsecretaria de Energía pidió avanzar hacia debates con mayor información técnica y científica. “Empecemos a desmitificar, que empecemos a tener debates y charlas informadas y con información cierta y científica sobre el cuidado del medio ambiente, sobre las oportunidades y la integración de comunidades locales”, expresó.

Para Royón, el objetivo debe ser que la riqueza generada por los proyectos alcance también a quienes viven en los territorios donde se desarrolla la actividad. “La generación de riqueza tiene que generar riqueza para los que están en territorio, que son los que día a día entienden el concepto de licencia social”, sostuvo.

La senadora también reclamó una mirada de largo plazo sobre el rol de la minería argentina. “Argentina hoy es un país con provincias mineras. Tenemos que demostrar que la minería puede ser sustentable para que tengamos realmente un país minero”, afirmó.

Y definió cuál debería ser, a su criterio, el impacto buscado: “Que sea un sector gravitante en el desarrollo de nuestro país, que sea una turbina generadora de dólares, generadora de proveedores, de mano de obra, de trabajo, de investigación y desarrollo, que involucre el desarrollo, el know how, la tecnología, el conocimiento, las universidades”.

Fernanda Ávila: coordinación entre Nación, provincias y empresas

La diputada catamarqueña Fernanda Ávila ubicó el debate en la necesidad de fortalecer la articulación entre los distintos actores que intervienen en el desarrollo minero. La actual secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio consideró que uno de los aprendizajes de los últimos años fue precisamente la importancia de construir espacios de coordinación.

“Desde la gestión pública, quienes venimos trabajando en este lugar, entendemos que esa es parte del gran desafío que tenemos: trabajar en forma coordinada, no solo entre las provincias, con Nación, sino también con las empresas, con los proveedores”, explicó.

Fernanda Ávila dijo que la consolidación de espacios institucionales permitió acompañar el crecimiento de la actividad y generar ámbitos de intercambio entre gobiernos, empresas y trabajadores. Gentileza Salta Mining

Ávila recordó el papel de la Mesa del Litio, creada en 2021, y señaló que ese esquema de articulación fue posteriormente replicado en otras áreas, como la Mesa del Cobre. “Todo eso que se va sumando ha permitido llegar al punto donde estamos hoy”, sostuvo. Y destacó particularmente el cambio en el tratamiento político de la actividad: “La importancia de la minería, cómo incluso hoy en Buenos Aires se habla de la minería como un motor de desarrollo y una palanca de crecimiento para nuestro país”.

Para la diputada, también existe una mayor madurez institucional alrededor del sector. “Cómo las autoridades nacionales, cómo el gobierno nacional también habla, empuja y busca formas de atraer inversiones mineras y mejorar el ecosistema y dar más seguridad”, señaló.

El desafío ahora, agregó, es sostener esa evolución. “Eso habla de una madurez y de un crecimiento de que tenemos que estar muy orgullosos, pero que, al mismo tiempo, tenemos que seguir trabajando por ese sendero para seguir mejorando”.

En ese escenario, Ávila destacó el valor de los encuentros empresariales como Argentina Mining Norte porque permiten generar contactos entre compañías, proveedores y autoridades, además de intercambiar experiencias y buenas prácticas. “Creo que este tipo de experiencias van a ser, y siguen siendo, muy provechosas para eso: tener rondas de negocio, tener espacios de conversación, tener espacios donde podamos intercambiar buenas prácticas. Es siempre muy saludable”, comentó Ávila en el evento.

Argentina Mining Norte 2026 se realizará los días 2, 3 y 4 de septiembre en Salta. La organización lo presenta como la XIX Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocios en Exploración, Geología y Minería y como uno de los principales espacios de vinculación empresarial de la minería argentina.

Gustavo Carrizo: “Tenemos 134 proyectos de exploración”

Desde la perspectiva provincial, Gustavo Carrizo puso el foco en la magnitud de la cartera minera que tiene Salta y en la necesidad de mostrar al país y al mundo las capacidades desarrolladas en el territorio. “Para nosotros, Argentina Mining significa poder mostrar lo que somos como región, poder mostrar nuestros recursos, nuestra ingeniería, nuestra gestión, nuestro Estado, y que entienda el mundo, que entienda el país que tenemos la enorme capacidad de desarrollar nuestras provincias a partir de estos recursos”, afirmó.

Carrizo destacó además que el crecimiento de la actividad no se limita a los proyectos actualmente productivos. Según detalló, Salta cuenta con proyectos en producción, en exploración y con inversiones avanzadas. “Son 7 proyectos, mire el ruido que hacemos. Y tenemos 134 proyectos de exploración, de los cuales 34 ya están con inversiones avanzadas, que queremos poner en funcionamiento en los próximos años”, señaló.

El funcionario también planteó que la expansión minera debe ser entendida como un proceso que atraviesa todo el ciclo productivo, desde la exploración hasta el cierre de minas. “Toda, cualquier etapa que nosotros hablemos de minería, del ciclo minero, llámele prospección o llámele cierre de minas, está en proceso de expansión”, afirmó el funcionario.

Como ejemplo, mencionó la creación de un banco de germoplasma de especies nativas en la Puna salteña, una iniciativa vinculada con la planificación ambiental de largo plazo. “Fíjese en lo que nosotros ya estamos pensando de acá a 40 años, bueno, ya lo estamos desarrollando ahora. ¿Y eso qué quiere decir? Que queremos hacer una minería y planificarla con una vocación de permanencia”, explicó.

Carrizo también destacó la necesidad de que los proyectos sean construidos con participación de los distintos actores territoriales. “En el evento participarán también las comunidades, participará también la sociedad civil, participará también el sector privado, el sector público”, afirmó.

Y resumió esa visión en cuatro actores: “Son los cuatro sectores que suman para que cada uno de los proyectos que nosotros tenemos se lleven adelante”.

Rojas: del potencial minero a los proyectos concretos

El director de Argentina Mining, Javier Rojas, ubicó la presentación del evento dentro de un momento particular de la minería argentina: el pasaje desde la discusión sobre el potencial geológico hacia una etapa de proyectos concretos.

“Durante muchos años hablamos del enorme potencial minero argentino. Hoy comenzamos a hablar de proyectos concretos, inversiones que avanzan y decisiones que pueden transformar ese potencial en desarrollo”, afirmó.

Javier Rojas presentó Argentina Mining Norte 2026 en la Casa de Salta. El acto se preparó para 50 personas, hubo más de 100 inscriptos.

En ese contexto, Argentina Mining Norte 2026 buscará funcionar como un punto de encuentro entre las compañías que están desarrollando proyectos y una cadena de proveedores cada vez más amplia. “Queremos que esta Argentina Mining Norte sea un lugar donde se inician conversaciones, se fortalecen relaciones y se crean nuevas oportunidades para toda la industria”, sostuvo Rojas.

La edición 2026 tendrá lugar del 2 al 4 de septiembre en el Centro de Convenciones de Salta y contará con conferencias, exposición comercial, rondas de negocios y espacios de vinculación empresarial. La agenda oficial contempla la participación de compañías mineras, proveedores, inversores, autoridades y profesionales.

La convocatoria ya muestra el interés que genera la actividad. De acuerdo con la organización, la exposición supera el 95% de ocupación y quedan los últimos espacios disponibles para empresas expositoras.

La edición Norte, además, tendrá un componente simbólico: coincidirá con los 30 años de Argentina Mining, una plataforma que desde 1996 viene reuniendo a empresas mineras, proveedores, inversores, gobiernos y profesionales de la industria. “Cumplir 30 años nos permite reconocer el camino recorrido, pero también asumir el desafío de seguir construyendo una plataforma útil para la industria. Argentina Mining debe continuar siendo un espacio donde los proyectos, las empresas y las oportunidades puedan encontrarse”, expresó Rojas.

El encuentro llega así en un momento en el que la minería argentina busca consolidar un nuevo ciclo de inversiones. Y las intervenciones de Royón, Ávila y Carrizo dejaron planteado un punto de encuentro: el desafío ya no pasa solamente por demostrar que Argentina tiene recursos minerales, sino por construir las condiciones para que esos recursos se conviertan en proyectos sostenibles, empleo, infraestructura, proveedores, conocimiento y desarrollo en los territorios donde se encuentran.