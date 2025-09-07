¿Cuál es la relación entre la bebida 7Up y el litio?







El nombre original de la 7Up era "Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda" y contuvo citrato de litio desde su lanzamiento en 1929.

En 1948 el nombre de la bebida se cambió a 7Up y en 1950 se le prohibió contener litio.

La relación entre la bebida 7Up y el litio es una parte curiosa de la historia de los refrescos y la medicina. El nombre original de la 7Up era "Bib-Label Lithiated Lemon-Lime Soda" y contuvo citrato de litio desde su lanzamiento en 1929 hasta 1948.

El nombre combinaba el peso atómico del litio (6,94) con la supuesta sensación de mejora del estado de ánimo que proporcionaba a quien la bebía.

Originalmente, la bebida fue creada por Charles Leiper Grigg en 1929. En aquella época, el litio se consideraba un ingrediente beneficioso para la salud y se comercializaba como una bebida para "asentar" el estómago y ayudar a "levantar el ánimo". Se la vendía como una cura para la resaca.

Sin embargo, en 1948, el nombre de la bebida se cambió a 7Up y, finalmente, en 1950, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) prohibió el uso de litio en refrescos, por lo que fue retirado de la fórmula.

7UP Seven Up litio Hoy en día, el citrato de litio es un medicamento recetado que se utiliza como estabilizador del estado de ánimo para tratar el trastorno bipolar y la depresión mayor, y no tiene ninguna relación con la bebida 7Up actual.