El Gobierno muestra cautela en la previa electoral bonaerense: dudas sobre la presencia de Javier Milei en el búnker y expectativa de baja participación Por Cecilia Camarano







En Casa Rosada se viven horas calmas y nadie quiere apostar una cifra. La única certeza por estas horas es que habrá una baja concurrencia a las urnas.

Karina Milei, Javier Milei, Sebastián Pareja y Patricia Bullrich durante el Congreso de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires.

En un clima de calma debido a la veda electoral, el Gobierno encara el sprint final hacia los comicios bonaerenses, que se celebrarán este domingo. Con Javier Milei en el exterior, en Casa Rosada se viven horas de cautela respecto a los posibles resultados que pueden arrojar las urnas de la provincia de Buenos Aires. De hecho, si bien aseguran que está en los planes del Presidente asistir al búnker, señalan que deben esperar a su regreso de EEUU para confirmarlo.

Nadie quiere decirlo en voz alta, pero todos especulan en el Gobierno con que su presencia estará atada a los resultados electorales. Ninguno quiere que su cara quede vinculada a una derrota, como las sufridas en Corrientes, Formosa o Santa Fe. Así las cosas, un viernes sin mucho movimiento se vive en Casa Rosada, en donde además de la ausencia presidencial se registró la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con agenda afuera de Gobierno.

Si bien durante varias semanas aseguraron en Balcarce 50 que La Libertad Avanza (LLA) se mantenía por debajo del peronismo por estrecho margen, en los últimos días nadie quiere aventurar una cifra, aunque admiten que "perder por cinco puntos de diferencia sería un gran resultado".

EL DOMINGO TENÉS EL DEBER DE IR A VOTAR



El kirchnerismo va a dejar todo para defender su bastión en la Provincia de Buenos Aires. No quieren soltar el poder y van a hacer lo imposible por retenerlo.



Es fundamental que este domingo cada bonaerense se levante y vaya a votar.



La… pic.twitter.com/qm5W2SxYSE — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 4, 2025

Mientras evitan anticiparse al escenario que se conocerá luego del domingo a las 21 horas, en el Gobierno todos coinciden en que habrá una baja concurrencia a las urnas. Hay incluso quienes aventuran "un 40% de ausentismo, mínimo".

Provincia de Buenos Aires, terreno de disputa de cara a octubre El propio Presidente, dijo el miércoles durante el cierre de campaña en Moreno que habrá un "empate técnico" entre LLA y el peronismo. De ahí el llamado a votar que vienen realizando diferentes actores del oficialismo, incluido el propio mandatario. Un funcionario de diálogo directo con Milei explicó a este medio que el empate técnico podría darse " en un margen entre 34 y 36 puntos". "Si sacamos eso, incluso quedando por debajo, nos permitiría festejar. Distinto sería perder por más de cinco puntos", argumentó. Al cierre de esta nota, confirmaban su presencia para el domingo al salón de eventos Vonharv, búnker de LLA, la presidenta del partido Karina Mile, el armador bonaerense Sebastián Pareja y los ocho candidatos seccionales. Pese a haber quedado marginados en el armado de la lista, también asistirá el asesor presidencial Santiago Caputo.