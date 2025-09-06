Pasaporte argentino: alertan por fallas en miles de ejemplares que impiden su lectura y solicitan su devolución







El diputado nacional de Encuentro Federal, Esteban Paulón, presentó una solicitud de informe para conocer los detalles de la situación. Las partidas afectadas pertenecen a la serie AAL.

El error puede afectar a la hora de viajar.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) emitió miles de pasaportes con una falla que compromete su seguridad y su lectura. Ante esto, desde el organismo solicitaron que los ciudadanos que posean estos ejemplares los devuelvan de inmediato para su reemplazo.

Al respecto, el diputado nacional, Esteban Paulón, presentó una solicitud de informe al Director Nacional del RENAPER, Pablo Luis Santos, para conocer los detalles de las partidas afectadas. Según el documento, los errores afectan podrían afectar a los pasaportes correspondientes "a la serie AAL – destinados a ciudadanos argentinos residentes en el exterior – entre sus numeraciones AAL314778 hasta AAL346228, AAL400000 hasta AAL607599 y AAL616000 al AAL620088".

La falla en los pasaportes En el documento presentado por el diputado, se alerta que las fallas afectan a "más de 60.000" pasaportes aunque versiones oficiales apuntan a que son, por el momento, entre 5.000 y 6.000 las libretas afectadas. "El @renaper_ar pide a ciudadanos argentinos que devuelvan miles de pasaportes por una falla de seguridad en su fabricación. Y nosotros pedimos explicaciones en @DiputadosAR", sentenció el legislador en el tuit en el que compartió el documento de la solicitud.

image La solicitud de informe del legislador Paulón.

Según trascendió, cientos de ciudadanos argentinos recibieron, durante los últimos días, mails de embajadas y consulados informando la irregularidad, además de detallar los pasos a seguir para reimprimir los documentos afectados. El error denunciado surge a raíz del uso de una tinta de seguridad que los vuelve defectuosos al momento de ser leídos por los escáneres de seguridad.

La denuncia surgió a raíz de de la denuncia del periodista Bruno Bimbi, radicado en Brasil, quien alertó sobre un correo del consulado en el que se advertía que su pasaporte estaba entre los que quedaron bajo sospecha. Por el momento, el organismo no confirmó el número exacto de pasaportes afectados. Pasaporte: cuánto sale el trámite y como hacerlo "al instante" El costo vigente del Pasaporte “Al Instante”, que se entrega en un plazo de entre 2 y 6 horas, es de $250.000 ARS. El pago debe realizarse en el momento de la toma de datos, ya sea en un aeropuerto habilitado o en el Centro Integral de Documentación (CID) de Buquebus, en Puerto Madero. Comparativa de valores según tipo de pasaporte: Pasaporte regular (plazo estándar de entrega): $70.000 ARS

Pasaporte exprés (disponible en hasta 96 horas hábiles): $150.000 ARS

Pasaporte al instante (emisión en el día): $250.000 ARS Dónde se puede tramitar el pasaporte al instante Nuevo CID Buquebus (Puerto Madero, CABA): lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Aeropuerto de Ezeiza (CABA): atención las 24 horas, todos los días.

Aeroparque Jorge Newbery (CABA): atención las 24 horas, todos los días.

Aeropuerto de Salta: lunes a viernes de 8 a 14.

Aeropuerto de Córdoba: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Aeropuerto de Mendoza: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Aeropuerto de Rosario: lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

