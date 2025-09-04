Senado vuelve a la carga y podría revertir definitivamente el veto a la discapacidad

El Senado de la Nación buscará, este jueves desde las 11, rechazar de forma definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, además de darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Además, la Cámara alta tratará una reforma a la ley que regula los DNUs emitidos por el Poder Ejecutivo.
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.
Se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio. En Diputados, la votación para revertir el veto tuvo 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Si la oposición impone una mayoría, Javier Milei no puedo volver a vetar la emergencia en discapacidad.
La otra iniciativa busca la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.
A su vez, se votará la revisión de convenios impositivos con Austria y Francia, suscriptos el 6 de diciembre del 2019, antes del cambio de gestión de Mauricio Macri. En el encuentro de Labor Parlamentaria también se programó una nueva sesión para el miércoles 18 de noviembre a las 11 horas, a donde se incluirían proyectos vinculadas al sector científico y a las campañas de desinformación.
