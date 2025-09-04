Senado vuelve a la carga y podría revertir definitivamente el veto a la discapacidad







Además, la Cámara alta tratará una reforma a la ley que regula los DNUs emitidos por el Poder Ejecutivo.

El Senado volverá a sesionar con la presidencia de Victoria Villarruel.

El Senado de la Nación buscará, este jueves desde las 11, rechazar de forma definitiva el veto presidencial a la emergencia en discapacidad, además de darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año- garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas); restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas (en junio del 2025 era de $213.286,50); y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales desde febrero del 2023.

Se prevé que la iniciativa tenga un respaldo muy superior a los dos tercios del recinto, considerando la aprobación unánime (55 votos a favor y 17 ausentes, todos del oficialismo) en la votación del Senado en julio. En Diputados, la votación para revertir el veto tuvo 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones. Si la oposición impone una mayoría, Javier Milei no puedo volver a vetar la emergencia en discapacidad.

José Mayans José Neder Unión por la Patria Senado Peronismo La oposición en el Senado consiguió aprobaciones en todas las sesiones desde abril. Mariano Fuchila

La otra iniciativa busca la reforma de la Ley 26.122, que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que emite el Poder Ejecutivo. Entre las modificaciones, apunta a que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras. Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos como el 70/2023.

A su vez, se votará la revisión de convenios impositivos con Austria y Francia, suscriptos el 6 de diciembre del 2019, antes del cambio de gestión de Mauricio Macri. En el encuentro de Labor Parlamentaria también se programó una nueva sesión para el miércoles 18 de noviembre a las 11 horas, a donde se incluirían proyectos vinculadas al sector científico y a las campañas de desinformación.

