Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 7 de septiembre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Depositphotos

El dólar blue cotizó a $1.350 para la compra y a $1.370 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubicó en el 1,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 7 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización bajó $7,50, a $1.355 tras la intervención oficial sobre el cierre de la rueda.

Valor del MEP hoy, domingo 7 de septiembre El dólar MEP cotiza a $1.380,44 y la brecha contra el mayorista es de 1,9%.

Valor del dólar CCL hoy, domingo 7 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.385,01, por lo cual la brecha es de 2,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 7 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 7 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.375,29, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, domingo 7 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.696, según Binance.