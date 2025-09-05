Arrancó la veda electoral para las elecciones bonaerenses

Los habitantes de la provincia de Buenos Aires irán a las urnas el próximo domingo para renovar las bancas de la legislatura. Las restricciones se extenderán hasta las 21 de la jornada electoral.

A las 8 de la mañana de este viernes empezó la veda electoral para las elecciones en la provincia de Buenos Aires . Los bonaerenses se acercarán a las urnas para renovar la mitad de las legislatura povincial en unos comicios decisivos que se nacionalizaron.

La veda se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 21 , cuando cierren los conteos de las votaciones en lo que promete ser una extensa jornada electoral .

La Legislatura está compuesta por 92 legisladores . La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido, por lo que deberán revalidar sus bancas . Además, en los 135 municipios bonaerenses se votará para renovar 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Durante este período rigen una serie de limitaciones destinadas a asegurar el desarrollo normal de los comicios. Según detalla Argentina.gob.ar , las principales disposiciones son las siguientes:

No se podrán realizar espectáculos públicos , ya sea al aire libre o en espacios cerrados, ni fiestas teatrales, deportivas o reuniones que no guarden relación con el acto electoral.

Estará restringido portar armas , medida destinada a reforzar la seguridad durante la jornada de votación.

La venta de bebidas alcohólicas quedará prohibida desde las 20 del sábado.

No se podrá publicar ni difundir encuestas o sondeos preelectorales hasta las 22 del domingo.

La restricción alcanza también a los posteos en redes sociales y cualquier acción online orientada a promover el voto a favor de un candidato en particular.

Se prohíben los actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral , lo que incluye la difusión de avisos publicitarios, el reparto de boletas y la apertura o funcionamiento de locales partidarios.

Elecciones legislativas 2025 2.jpg Los bonaerense renovarán la mitad de las bancas de la legislatura. CNE

Qué se vota en las elecciones en provincia de Buenos Aires 2025

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).

Cuáles son las ocho secciones de Buenos Aires

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restante cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima un posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Consultá el padrón electoral 2025 en provincia de Buenos Aires

El trámite es simple, gratuito y se realiza a través del sitio oficial dispuesto por la Justicia Electoral. Se debe completar los siguientes datos personales:

Número de DNI

Distrito de residencia

Género según figura en el DNI

Código de verificación que aparece en la web

Una vez ingresados estos datos, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación. Consultar el padrón electoral aquí.