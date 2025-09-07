Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 7 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial operó a $1.344,41 para la compra y a $1.386,80 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA) . En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.340 para la compra y $1.380 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.370 , según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Las reservas brutas internacionales cayeron u$s115 millones a u$s40.520 millones, según informó el BCRA. La autoridad monetaria además comunicó que la tasa nominal anual Tamar , para los plazos fijos mayoristas, se mantuvo casi estable, en el 65,94% (89,84% en términos efectivos).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, la cotización bajó $7,50, a $1.355 tras la intervención oficial sobre el cierre de la rueda.

El dólar blue operó a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista quedó en el 1,1%.

Valor del MEP hoy, domingo 7 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.380,44 y la brecha contra el mayorista es de 1,9%.

Valor del dólar CCL hoy, domingo 7 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.385,01, por lo cual la brecha es de 2,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 7 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.794.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 7 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.375,29, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, domingo 7 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.696, según Binance.