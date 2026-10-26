Doce mil usuarios podrán acceder al gas natural en la Patagonia tras la finalización de una obra

La puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, en Chubut, completó la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, que abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. La obra se realizó con inversión privada y financiamiento de entidades bancarias provinciales.

12 mil usuarios podrán acceder al gas natural en la Patagonia tras la finalización de una obra.

Unos 12.000 nuevos usuarios podrán acceder al gas natural en la Patagonia tras la puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, en la provincia de Chubut. A través de un comunicado, el Gobierno nacional informó que la habilitación de la planta permitió completar las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, que abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

La Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, participó de la puesta en funcionamiento de la planta, que permitirá elevar la capacidad de transporte del sistema a 3,1 millones de metros cúbicos diarios durante los picos de consumo invernal .

Entre las localidades beneficiadas se encuentran Bariloche, El Bolsón, Esquel, Trevelin, San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Villa La Angostura. La ampliación permitirá habilitar nuevas conexiones domiciliarias y comerciales en una región caracterizada por sus bajas temperaturas durante el invierno.

Según informó el Gobierno, la obra había sido licitada en 2017. En enero de 2019 finalizaron los trabajos de tendido de cañerías, pero las plantas compresoras quedaron sin completar. Entre 2019 y 2023, el proyecto permaneció paralizado y los equipos compresores fueron almacenados en un predio de la provincia de Santa Fe.

La puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, en Chubut, completó la repotenciación del Sistema Cordillerano Patagónico, que abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

El comunicado oficial atribuyó las dificultades para avanzar con las inversiones al congelamiento tarifario establecido durante ese período. En julio de 2022, ante las limitaciones de abastecimiento, se cerró el acceso al gas natural para nuevos usuarios en toda la región, lo que impidió que miles de familias, comercios e industrias pudieran conectarse a la red.

A partir de diciembre de 2023, el Gobierno nacional, las provincias involucradas y la distribuidora retomaron los trabajos para completar el proyecto. La intervención incluyó el traslado de los equipos, la finalización de las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa y la construcción de una nueva instalación en Holdich.

Además, se conectó el sistema al Gasoducto General San Martín, lo que permitirá reducir la dependencia de un yacimiento maduro cuya producción se encuentra en declive.

Inversión privada y financiamiento bancario

La finalización de las obras se concretó con inversión de la empresa distribuidora y financiamiento del Banco del Chubut y del Banco Provincia del Neuquén, en el marco de un trabajo conjunto entre el Estado nacional, las provincias y el sector privado.

Desde el Ministerio de Economía vincularon la concreción del proyecto con la normalización del sector energético, a partir de un esquema tarifario que refleje los costos reales del servicio y un marco regulatorio que establezca y controle las inversiones obligatorias.

Con la puesta en marcha de la Planta Compresora Holdich, el Sistema Cordillerano Patagónico contará con mayor capacidad para atender la demanda durante el invierno y habilitar nuevas conexiones de gas natural en localidades de la región.