Camuzzi inauguró obras del Cordillerano-Patagónico: u$s40 millones para ampliar el abastecimiento de gas

La compañía inauguró la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico, que abastece a 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. Los trabajos permitirán sumar 300.000 m³ diarios de capacidad y habilitar la conexión de 12.000 nuevos usuarios. Más de 3.500 ya accedieron al servicio.

Encendieron la mecha. La nueva Planta Compresora Holdich, en Chubut, fue el escenario de la inauguración de las obras de repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico

Camuzzi inauguró la repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico , una obra de infraestructura energética que demandó una inversión superior a los u$s40 millones y permitirá reforzar el abastecimiento de gas natural en 25 localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén. El proyecto amplió la capacidad de transporte, mejoró la confiabilidad del sistema y habilitó nuevas conexiones domiciliarias y comerciales.

El acto se realizó en la nueva Planta Compresora Holdich, en Chubut, y contó con la participación de los gobernadores de esa provincia, Ignacio Torres ; de Neuquén, Rolando Figueroa , de manera remota; y de Río Negro, Alberto Weretilneck .

También estuvieron presentes la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti ; el vicepresidente del Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad (ENReGE), Vicente Serra ; el presidente de Camuzzi, Jaime Barba ; y el accionista y socio cocontrolante de las distribuidoras, Alejandro Macfarlane .

El sistema abastece actualmente a más de 125.000 usuarios de la región. Con las obras finalizadas, su capacidad de transporte aumentará en 300.000 metros cúbicos diarios, hasta alcanzar los 3,1 millones de m³ por día durante los picos de demanda del invierno. La ampliación permitirá incorporar hasta 12.000 nuevos usuarios.

La repotenciación comprendió cuatro intervenciones principales: la construcción de una nueva planta compresora en Alto Río Senguer, la ampliación de la capacidad de compresión de la instalación de Gobernador Costa, la construcción de una tercera planta en Holdich y la interconexión del Sistema Cordillerano-Patagónico con el Gasoducto General San Martín.

La inversión de Camuzzi superó los u$s 40 millones e incluyó tres plantas compresoras y la interconexión con el Gasoducto General San Martín.

Esta última intervención representa uno de los cambios más importantes para la operación del sistema. La conexión con el gasoducto troncal permitió vincularlo de manera directa y permanente con la red nacional de transporte, reduciendo su dependencia histórica de un yacimiento cercano a Comodoro Rivadavia, cuya madurez productiva limitaba su capacidad para responder a las necesidades futuras de la región.

El proyecto también permitió resolver una limitación que afectaba desde hacía años la posibilidad de ampliar el servicio. La iniciativa original había sido licitada por el Estado nacional e incluía, entre otras obras, las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa. Sin embargo, esos trabajos quedaron inconclusos y no llegaron a habilitarse según lo previsto.

La demora llevó al sistema a operar al límite de su capacidad. En 2022, Camuzzi debió restringir el otorgamiento de nuevas factibilidades de suministro para priorizar el abastecimiento de los usuarios conectados, de acuerdo con el marco regulatorio.

Con el paso del tiempo, la distribuidora determinó que no alcanzaba con completar el proyecto original: era necesario rediseñar y ampliar la infraestructura. De esa evaluación surgieron la nueva planta de Holdich y la interconexión con el Gasoducto General San Martín, dos obras que modificaron el esquema de abastecimiento.

Más capacidad y nuevas conexiones

La finalización de los trabajos comenzó a reflejarse en el acceso al servicio durante 2026. A comienzos de año, cuando las obras ya estaban avanzadas, Camuzzi suspendió las restricciones vigentes y volvió a otorgar factibilidades para nuevas conexiones. Desde entonces, más de 3.500 usuarios se incorporaron al suministro de gas natural.

La ejecución del proyecto requirió la coordinación entre la empresa, los gobiernos provinciales y las autoridades competentes. Las plantas compresoras de Alto Río Senguer y Gobernador Costa contaron con financiamiento de los bancos del Chubut y Neuquén.

“Esta obra demuestra lo que es posible alcanzar cuando existe una visión compartida y la decisión de trabajar juntos. El principal desafío que tenemos en Camuzzi es que cada vez más hogares, comercios e industrias puedan acceder al gas natural. Para eso necesitamos infraestructura, inversiones sostenidas y planificación de largo plazo. Hoy estamos celebrando justamente eso: haber transformado una necesidad histórica de la región en una realidad concreta”, afirmó Alejandro Macfarlane.

El directivo también destacó la importancia de contar con condiciones que permitan sostener las inversiones en infraestructura energética. “La infraestructura energética necesita previsibilidad, inversión y una mirada que trascienda la coyuntura. Cuando esas condiciones existen, las compañías podemos volver a pensar en crecer, ampliar redes y acompañar el enorme potencial energético de la Argentina”, sostuvo.

Alejandro Macfarlane, accionista y socio co-controlante de Camuzzi; Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro; Ignacio Torres, gobernador de Chubut; María Tettamanti, secretaria de Energía de la Nación; y Jaime Barba, presidente de Camuzzi,

La repotenciación del Sistema Cordillerano-Patagónico busca responder así a una demanda histórica de la región, al fortalecer la seguridad del abastecimiento y generar margen para nuevas conexiones en localidades de Chubut, Río Negro y Neuquén.

Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural del país

Camuzzi es la mayor distribuidora de gas natural de la Argentina en términos de volumen y cubre el 45% del territorio nacional, en dos regiones contiguas. La compañía opera una red de más de 52.000 kilómetros de gasoductos de transporte, ramales y redes de distribución, y abastece a más de 2,3 millones de usuarios en Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.