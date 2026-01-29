Donald Trump respaldó el bioetanol y propuso elevar el corte al 15%

El presidente de EEUU anunció el envío de un proyecto de ley para permitir la venta de gasolina E15 durante todo el año. La iniciativa apunta a fortalecer al sector agroindustrial y reconquistar a los "farmers".

El mandatario envió un mensaje claro a los farmers y a la cadena agroindustrial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , dio una señal política y productiva al sector agroindustrial al respaldar el bioetanol y anunciar el envío de un proyecto de ley para elevar al 15 % el corte obligatorio en las naftas . El anuncio se realizó durante una visita a Iowa , una de las principales regiones agrícolas del país y un territorio estratégico tanto por su peso productivo como por su relevancia electoral.

La iniciativa permitiría la venta de gasolina E15 durante todo el año , eliminando las restricciones que actualmente limitan su comercialización en determinadas zonas durante los meses de verano. Según informó la agencia Bloomberg, el proyecto también busca remover los topes regulatorios que afectan la distribución del combustible en algunas regiones del país.

El respaldo presidencial se produce en un contexto en el que los farmers , tradicionalmente alineados con el Partido Republicano, se vieron afectados por recientes decisiones en materia de comercio exterior. En ese marco, la propuesta aparece como una señal directa hacia un sector que concentra una importante cantidad de puestos de trabajo rurales, industriales y logísticos .

Durante su discurso, Trump expresó su confianza en el liderazgo del Congreso para avanzar con la iniciativa. “Confío en el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y en el líder John Thune para que encuentren un acuerdo que funcione para agricultores, consumidores y refinerías, incluyendo las pequeñas y medianas”, afirmó el mandatario.

“En otras palabras, para que se apruebe la E15. Están trabajando en ello y están muy cerca de lograrlo”, insistió, según declaraciones citadas por Bloomberg.

El bioetanol es un producto central para la economía de Iowa, donde la producción agrícola y la industrialización del maíz sostienen una extensa red de empleo directo e indirecto. Plantas de procesamiento, transporte, servicios energéticos y actividades asociadas dependen del nivel de demanda de este biocombustible.

Además, el presidente aprovechó la visita para destacar la reducción en los precios de productos básicos, como los huevos y la nafta, reforzando el mensaje económico de su administración en un año clave desde el punto de vista político.

Elecciones y foco en el empleo rural

Estados Unidos celebrará elecciones legislativas de medio término en 2026, y la campaña ya comenzó a marcar la agenda presidencial. En ese contexto, el respaldo al bioetanol funciona como un gesto hacia el núcleo duro de votantes rurales, al tiempo que pone el acento en sectores vinculados al empleo y la producción.

Trump también aseguró que los aranceles impuestos a otros países beneficiarán a los productores agropecuarios estadounidenses, reforzando la idea de una política económica orientada a proteger el trabajo local y la actividad en las regiones agrícolas.

De esta manera, el mandatario envió un mensaje claro a los farmers y a la cadena agroindustrial: el bioetanol ocupa un lugar central en la estrategia productiva y laboral de su gobierno, en un escenario atravesado por tensiones comerciales, desafíos económicos y un calendario electoral en marcha.