NGEx Minerals desembarca en La Rioja para explorar cobre y oro y suma a la provincia al corredor minero del distrito Vicuña

La minera canadiense NGEx Minerals iniciará tareas de prospección y perforación en La Rioja a través de su subsidiaria Pampa Exploración. El proyecto Solitario 17 busca extender el distrito Vicuña hacia territorio riojano y abre una nueva etapa de inversiones, empleo local y desarrollo productivo.

La Rioja dio un paso clave en su estrategia de desarrollo productivo con el desembarco de la empresa canadiense NGEx Minerals , que comenzará un nuevo proyecto de exploración minera enfocado en cobre y oro a través de su subsidiaria local, Pampa Exploración . La iniciativa posiciona al territorio riojano dentro de un corredor geológico estratégico de escala internacional y marca el inicio de una etapa de inversiones orientadas a consolidar el crecimiento provincial a partir de la actividad minera.

NGEx Minerals forma parte del conglomerado canadiense Lundin, uno de los grupos más relevantes del sector a nivel global y socio de BHP en Vicuña Corp. , impulsor de proyectos de cobre de clase mundial como Josemaría, Filo del Sol, Los Helados y Lunahuasi en San Juan. Con su llegada a La Rioja, la provincia se incorpora a ese mapa de grandes desarrollos metalíferos que atraviesa la cordillera argentina y chilena, en una franja considerada entre las más prometedoras del planeta.

El inicio formal del proyecto se confirmó tras una reunión entre autoridades provinciales y representantes de la empresa, encabezada por el gobernador Ricardo Quintela . Del encuentro participaron el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán ; el intendente del departamento General Lamadrid, Luis Orquera ; y la secretaria de Minería, Ivana Guardia . Por parte de la compañía estuvieron Martín Rode , presidente de Pampa Exploración, y Alfredo Vitaller , director de Asuntos Corporativos.

Tras el encuentro, el intendente Orquera subrayó el impacto potencial del proyecto para el departamento General Lamadrid y para toda la región del Valle del Bermejo. “Es un paso muy importante para nuestro territorio. Si se encuentran mineralizaciones significativas, podría cambiar la realidad de nuestros pobladores y abrir nuevas oportunidades de desarrollo”, aseguró.

El jefe comunal remarcó que el desafío no es solo atraer inversiones, sino también preparar a la comunidad para aprovecharlas. En ese sentido, destacó el trabajo de formación que se viene realizando desde hace más de un año: “Nuestro objetivo es generar empleo en la zona. Hace más de un año impulsamos capacitaciones mensuales en los tres departamentos, porque queremos que nuestra gente esté formada para cuando llegue el desarrollo minero”.

Desde el Gobierno provincial, el ministro Federico Bazán puso el foco en la magnitud del anuncio y en la señal que representa para el mercado. “Estamos muy contentos. Esta es una noticia muy importante para el desarrollo productivo y minero de la provincia. Se trata de una compañía de gran magnitud internacional, que forma parte del grupo que impulsa proyectos de cobre estratégicos como Josemaría, Filo del Sol y Lunahuasi. Que comiencen a explorar en La Rioja significa confianza en la provincia y una apuesta concreta al crecimiento”, afirmó.

Bazán precisó que Pampa Exploración iniciará una primera campaña de perforación en una etapa inicial del proyecto, con expectativas puestas en el mediano y largo plazo. “Esto genera oportunidades especialmente en el interior, con un impacto que trasciende la actividad minera y proyecta desarrollo territorial”, agregó.

El ministro también subrayó que la llegada de NGEx Minerals “es un mensaje positivo para la provincia y para el sector minero nacional e internacional”, y remarcó que la decisión de invertir en La Rioja “refuerza la seguridad jurídica local y el compromiso de trabajar con altos estándares ambientales, generando paulatinamente oportunidades y la posibilidad de futuros descubrimientos relevantes”.

En representación de la empresa, Alfredo Vitaller valoró el diálogo con las autoridades provinciales y confirmó el inicio de las actividades en campo. “Ya comenzamos las tareas y prontamente iniciaremos la campaña de sondajes en Solitario 17, una propiedad minera ubicada en La Rioja. Nuestro objetivo es buscar la extensión del distrito Vicuña, uno de los más relevantes a nivel mundial, y creemos en el potencial de la provincia”, sostuvo.

El directivo explicó que NGEx Minerals se encuentra actualmente desarrollando el proyecto Lunahuasi en San Juan y que existen claros indicios de continuidad geológica hacia territorio riojano. “Queremos mantener informado al gobernador sobre nuestras acciones, expectativas y avances, y volver a presentar resultados cuando estén disponibles”, indicó.

Vitaller remarcó que el foco estará puesto en identificar áreas con cobre y oro dentro de un distrito de clase mundial que todavía no ha sido explorado en profundidad en La Rioja. “Estamos dentro de un distrito de clase mundial. Creemos que hay un potencial muy importante y venimos a desarrollarlo”, afirmó, al tiempo que destacó el rol histórico de NGEx como compañía generadora de proyectos.

Minería en La Rioja

El desembarco de NGEx Minerals en La Rioja refuerza la tendencia de las provincias cordilleranas a posicionarse dentro del nuevo mapa de los minerales críticos y estratégicos, impulsados por la transición energética global. Para la provincia, el proyecto Solitario 17 representa una oportunidad concreta de atraer capitales de largo plazo, generar empleo local calificado y dinamizar economías regionales históricamente postergadas.

Con el inicio de las tareas de prospección y la inminente campaña de sondajes, La Rioja abre una nueva etapa en su desarrollo minero, apostando a una minería moderna, con estándares ambientales, participación de las comunidades y una fuerte impronta territorial, en busca de convertir su potencial geológico en crecimiento económico sostenible.