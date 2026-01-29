Argentina desplegó una estrategia federal de negocios en la Feria de Turismo de Madrid Por Silvia Alegre + Seguir en









La Feria Internacional de Turismo de Madrid cerró en su edición 2026 con cifras récord de participación y un fuerte impacto económico. Argentina estuvo presente con 21 destinos, más de 100 empresarios y una agenda enfocada en conectividad, inversiones y turismo receptivo.

La 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), realizada en Madrid, volvió a consolidarse como el principal mercado de negocios del turismo mundial. El evento reunió a más de 255.000 visitantes, con 155.000 profesionales acreditados, más de 10.000 empresas y representación de 161 países, cifras que reflejan el pleno restablecimiento de la actividad turística global y su creciente peso en la economía internacional.

El impacto económico directo e indirecto para la ciudad de Madrid fue estimado en más de 500 millones de euros, confirmando a FITUR como una de las ferias más relevantes de Europa en términos de generación de empleo, consumo y atracción de inversiones.

En ese contexto, Argentina tuvo una participación estratégica, con una delegación integrada por más de 100 representantes del sector público y privado y la presencia institucional de 21 destinos provinciales, lo que permitió mostrar una oferta turística amplia, diversificada y con fuerte anclaje territorial.

La delegación argentina desarrolló una intensa agenda comercial que incluyó reuniones de negocios con operadores mayoristas, aerolíneas, plataformas de comercialización, fondos de inversión y agencias especializadas en turismo receptivo. El foco estuvo puesto en incrementar el flujo de visitantes internacionales, fortalecer la conectividad aérea con Europa y posicionar al país como un destino competitivo en precio, calidad y diversidad de experiencias. Además del trabajo comercial, Argentina obtuvo reconocimientos internacionales clave, para los destinos Maimará (Jujuy) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) que fueron distinguidos por ONU Turismo como Best Tourism Villages, un sello que potencia el desarrollo del turismo rural y sostenible y abre nuevas oportunidades de inversión en economías regionales. Provincias como Mendoza también fueron premiadas por productos turísticos de alto valor agregado, como el oleoturismo.

En cuanto a la estética del stand de Visit Argentina, distintos referentes coinciden en que “mostró una estética prolija, austera y correcta, (mejorada respecto los dos últimos años) aunque extrañan “el auditorio con agendas de presentaciones en los días de profesionales con el objetivo de poder recibir a las agencias extranjeras y distintos interesados en los destinos, a los que se recibía con algún tipo de gastronomía regional (en gestiones anteriores realizaban) y que le suman identidad a las distintas capacitaciones que se exponían. Ejemplos como Colombia, México, Ecuador, Perú que atraían también con este tipo de actividades los días de profesionales.

Visit Buenos Aires, con agenda propia Visit Buenos Aires tuvo presencia propia con un stand pequeño en dimensiones en el que hicieron base para las distintas reuniones y acuerdos que se realizaron del que participó el presidente del Ente, Valentin Diaz Gilligan. La inauguración del mismo fue encabezada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, quien estaba acompañado por los distintos representantes de la actividad turística de la Ciudad y también lo acompañó Hernan Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico. Consultado el Jefe de Gobierno acerca de la importancia de contar con un espacio propio manifestó que “es el segundo año consecutivo que está presente el Visit Buenos Aires, que nuclea a los distintos sectores privados que hacen al turismo como el de la gastronomía, hospitalidad y cultural de la Ciudad quienes junto al gobierno promocionan sus actividades, dado que la Ciudad recibe aproximadamente 10 millones de turistas todos los años: esto representa casi el 10 % del PBI, en lo referido con el turismo y hospitalidad, sector estratégico que genera empleo y básicamente mucha identidad. Cada barrio tiene lugares que merecen ser descubierto y estamos trabajando en ello, en que la próxima visita de los turistas sea una nueva zona, un nuevo barrio, un nuevo polo gastronómico para hacer que toda la Ciudad de Buenos Aires sea disfrutable”. “Hemos terminado la segunda mitad del año con mucho éxito con casi un 94% de ocupación en noviembre con todos los eventos musicales, deportivos y culturales, queremos seguir por ese camino promocionando e informando” concluyó Macri.