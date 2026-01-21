Subsidios focalizados a la luz y el gas: quiénes pueden acceder, cómo pedirlos y los que quedaron excluidos

El Estado nacional actualizó el esquema de beneficios para pagar las tarifas energéticas. Cuál es el mapa de consumo y cómo saber si califico para el subsidio.

El nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados despejó dudas sobre los que podrán seguir acogiendose al beneficio y los que serán excluidos.

El Gobierno presentó el nuevo Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y redefinió quiénes podrán seguir recibiendo ayuda del Estado para pagar la luz y el gas. Con el fin de la segmentación por niveles, los usuarios deberán verificar y, en algunos casos, actualizar su información para no perder el beneficio. Cómo acceder y quiénes quedarán excluidos.

Aunque quienes ya estaban inscriptos no deben volver a anotarse, mantener los subsidios dependerá de que los datos estén correctos y actualizados .

A diferencia del esquema anterior —se regía por categorías, como tres niveles de ingresos, y programas paralelos como la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar—, el nuevo incluye solo dos categorías: hogares que acceden al subsidio y hogares que no acceden. Y no define el subsidio exclusivamente por el ingreso del titular, sino por el ingreso y patrimonio de todo el hogar .

En términos generales, podrán recibir subsidios los hogares cuyos ingresos netos totales (es decir, sumando a todos los convivientes) no superen un umbral de tres Canastas Básicas Totales (CBT) según el INDEC, medido para un hogar tipo 2.

Además, aunque un hogar supere ese umbral, puede seguir siendo considerado para el subsidio si se da alguna de estas condiciones:

Que algún integrante tenga un Certificado Único de Discapacidad (CUD) .

. Que haya un integrante con Certificado de Vivienda del ReNaBaP .

. Que haya percepción de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Quiénes quedan excluidos del SEF

De acuerdo a las nuevas disposiciones de la Subsecretaría De Transición y Planeamiento Energético, quedarán excluidos como beneficiarios de los Subsidios Energéticos Focalizados aquellos:

Hogares cuyos integrantes posean al menos un (1) automóvil con una antigüedad igual o menor a tres (3) años. Este criterio no se aplica en el caso de contar con un integrante del hogar titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) emitido por autoridad competente

Hogares cuyos integrantes posean, en conjunto, tres (3) o más inmuebles

Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) embarcación de lujo

Hogares en los que al menos un integrante posea una (1) aeronave

Hogares en los que al menos un integrante posea Activos Societarios

El nuevo mapa del consumo

La medida, oficializada mediante criterios técnicos de la norma IRAM 11603, identifica las zonas "cálidas" y "muy cálidas" de la Argentina para ajustar los beneficios. De esta manera, el Gobierno implementó un incremento de hasta el 83% en los bloques con subsidio para las regiones septentrionales durante el trimestre estacional de verano (diciembre, enero y febrero).

El esquema de topes para el consumo eléctrico queda configurado de la siguiente manera:

Zonas muy cálidas (NOA y NEA): El bloque subsidiado salta de 300 kWh a 550 kWh mensuales .

Zonas cálidas: El límite se fija en 370 kWh mensuales .

Resto del país: Se mantiene el bloque de verano en 300 kWh mensuales.

Esta decisión técnica recoge los planteos realizados por gobernadores, entes reguladores y defensorías del pueblo durante la Consulta Pública. El objetivo es introducir un criterio de equidad territorial, garantizando que los hogares vulnerables del norte cuenten con una cobertura acorde a su realidad climática, donde la refrigeración mediante electricidad es una necesidad de supervivencia y no una opción de confort.

Paso a paso: qué hacer para no perder el subsidio

En primer lugar, podrán conservar el subsidio los hogares cuyos ingresos netos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un Hogar Tipo 2, según el INDEC. Ese umbral se ubica actualmente en torno a los $3,7 millones mensuales.

Asimismo, los usuarios pueden consultar su situación dentro del registro de subsidios para verificar si figuran como beneficiarios bajo el nuevo esquema. Este paso es clave para detectar errores, datos incompletos o información desactualizada que pueda derivar en la quita del beneficio.

Si la información declarada no refleja la situación real del hogar, se puede pedir una revisión y actualizar los datos del grupo familiar, ingresos o servicios subsidiados.

El Gobierno aclaró que no es obligatorio reinscribirse, pero sí está habilitada la actualización de datos para quienes lo necesiten.

Cómo llenar el formulario y qué documentación tener a mano

La Disposición 1/2026 aprobó el formulario oficial que deben completar quienes quieran inscribirse o mantener el subsidio en el ReSEF. El formulario es una declaración jurada y debe completarse con información precisa.

Datos personales del solicitante

Nombre y apellido

DNI y número de trámite del DNI

CUIL

Fecha de nacimiento

Sexo registrado

Integrantes del hogar (grupo conviviente)

Se debe declarar la composición completa del hogar, incluyendo:

Nombre y apellido de cada conviviente

DNI y CUIL de cada uno

Vínculo con el solicitante (pareja, hijo/a, etc.)

Fecha de nacimiento

Domicilio y relación con la vivienda

Dirección completa (calle, número, localidad, provincia, código postal)

Relación con la vivienda (propietario, inquilino, etc.)

El domicilio declarado debe coincidir con el que figura en las facturas del servicio para el que se pide subsidio.

Datos de servicios energéticos

Para cada servicio solicitado (luz, gas por red o garrafa):

Número de cliente/servicio/contrato que figura en la factura

Número de medidor

Empresa prestadora

Si la factura está a nombre del solicitante o de otro conviviente

Declaración jurada final

Al terminar la carga de datos, se debe:

Aceptar la declaración jurada de que toda la información es verdadera

de que toda la información es verdadera Autorizar los cruces de información con bases oficiales

con bases oficiales Confirmar que se notificará cualquier cambio en la composición del hogar o su situación económica

Sin esta aceptación, no se puede enviar el formulario.

Dónde y cómo presentar la solicitud

Online: en la plataforma oficial de subsidios del Estado nacional.

en la plataforma oficial de subsidios del Estado nacional. Presencial: en oficinas de ANSES u otros puntos habilitados, para quienes no puedan hacerlo por internet.

Si ya estabas inscripto en el antiguo RASE, no es obligatorio volver a anotarse, pero se recomienda actualizar los datos para evitar exclusiones automáticas.