Dos gigantes se unen para abastecer el boom global de los biocombustibles

Corteva y bp lanzaron un joint venture 50:50 para producir aceites vegetales destinados a combustible de aviación sostenible y diésel renovable, con foco en la demanda internacional.

La nueva sociedad combinará la experiencia de Corteva en tecnología de semillas y desarrollo de cultivos con las capacidades de bp en refinación y comercialización de combustibles .

El sector agrícola y el energético siguen estrechando vínculos en torno a la transición hacia combustibles de menor huella de carbono. En ese marco, Corteva y bp anunciaron la creación de Etlas, un joint venture en partes iguales, que tendrá como objetivo producir aceites vegetales destinados a biocombustibles avanzados, principalmente combustible de aviación sostenible (SAF) y diésel renovable (RD).

La nueva sociedad combinará la experiencia de Corteva en tecnología de semillas y desarrollo de cultivos con las capacidades de bp en refinación y comercialización de combustibles para el transporte comercial. El foco estará puesto en abastecer mercados globales, en un contexto de crecimiento de la demanda por este tipo de energías.

Según informaron las compañías, Etlas apunta a producir un millón de toneladas métricas de materia prima por año hacia mediados de la década de 2030, lo que permitiría generar más de 800.000 toneladas de biocombustibles. El inicio del suministro está previsto para 2027, tanto para su utilización en procesos de coprocesamiento en refinerías como en plantas dedicadas a biocombustibles.

colza La colza sigue ganando terreno en el negocio de los biocombustibles. Producción agrícola y demanda energética Las estimaciones del sector indican que la demanda global de SAF podría crecer hasta 10 millones de toneladas en 2030, desde cerca de un millón en 2024, mientras que la demanda de diésel renovable podría aumentar hasta 35 millones de toneladas, desde aproximadamente 17 millones. Etlas fue diseñada para aportar volumen de materia prima frente a ese escenario.

La materia prima que utilizará el joint venture provendrá de cultivos como colza, mostaza y girasol, sembrados en tierras agrícolas ya existentes entre las principales campañas de cultivos alimentarios. Según explicaron las empresas, se trata de cultivos intermedios que permiten mejorar la salud del suelo y generar una fuente adicional de ingresos para los productores, sin impulsar una expansión de la superficie agrícola.

Desde Corteva señalaron que la iniciativa se alinea con su estrategia de largo plazo. La compañía es una empresa agrícola global, con presencia en semillas, protección de cultivos y soluciones digitales. En ese sentido, Judd O’Connor, vicepresidente ejecutivo del negocio global de semillas, sostuvo que la creación de Etlas se vincula con el objetivo de apoyar a los productores y aportar soluciones desde la agricultura. En bp, en tanto, indicaron que el joint venture representa una alternativa dentro de su cadena de valor de biocombustibles, con foco en el desarrollo de nuevas materias primas y en la ampliación de su oferta para el mercado de transporte. La conducción de Etlas estará a cargo de Ignacio Conti, ejecutivo argentino de Corteva, quien asumirá como CEO. Conti se desempeñaba hasta ahora como director global de Desarrollo de Negocios de la compañía agrícola. La presidencia del directorio quedará en manos de Gaurav Sonar, vicepresidente de Nuevas Materias Primas en bp. Desde la nueva sociedad señalaron que el objetivo será escalar la producción de SAF, apoyándose en tecnología y en el trabajo con productores de distintas regiones.

