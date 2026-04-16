EEUU podría ser exportador neto de crudo por primera vez desde la II Guerra Mundial

Las exportaciones alcanzaron 5,2 millones de barriles diarios, récord en 7 meses, mientras asiáticos y europeos buscan reemplazar suministro de Ormuz. Pero el país ya se acerca a su capacidad máxima de exportación: 6 millones de barriles diarios.

En términos anuales, los datos muestran que la última vez que EEUU fue exportador neto de crudo fue en 1943.

La semana pasada, Estados Unidos estuvo a punto de convertirse en exportador neto de crudo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial , ya que los envíos se dispararon hasta alcanzar niveles casi récord para satisfacer la demanda de compradores asiáticos y europeos que se apresuraban a sustituir los suministros de Medio Oriente interrumpidos por la guerra con Irán.

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La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó la mayor perturbación jamás vista en el mercado energético mundial, ya que las amenazas iraníes al transporte marítimo impidieron que alrededor de una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas transitaran por el estrecho de Ormuz.

Las refinerías de Asia y Europa que dependen de esos suministros han comprado cargamentos alternativos de donde han podido, lo que ha impulsado considerablemente la demanda de petróleo de EEUU, el mayor productor mundial.

Sin embargo, analistas y operadores afirman que Estados Unidos se está acercando rápidamente a su capacidad máxima de exportación.

Las importaciones netas de crudo, o la diferencia entre importaciones y exportaciones, se redujeron a 66.000 barriles diarios la semana pasada, la cifra más baja registrada en los datos semanales que se remontan a 2001, según datos del Gobierno estadounidense publicados el miércoles, mientras que las exportaciones subieron a 5,2 millones de barriles diarios, la cifra más alta en siete meses.

En términos anuales, los datos muestran que la última vez que EEUU fue exportador neto de crudo fue en 1943.

El aumento de las exportaciones de crudo de EE.UU. es una prueba de que los compradores de la cuenca atlántica y de Asia están buscando más lejos para obtener el suministro disponible, ya que las diferencias regionales en los precios del petróleo compensan los costes de transporte, dijo Janiv Shah, vicepresidente de mercados petroleros de Rystad.

Países como Grecia han adquirido crudo estadounidense por primera vez en la historia en los últimos meses.

Según el servicio de seguimiento de buques Kpler, alrededor de 2,4 millones de barriles diarios, es decir, aproximadamente el 47% de las exportaciones estadounidenses de la semana pasada, se dirigieron a Europa. Alrededor de 1,49 millones de barriles diarios, es decir, aproximadamente el 37%, se dirigieron a Asia, frente al 30% de hace un año.

Entre los principales compradores se encontraban Países Bajos, Japón, Francia, Alemania y Corea del Sur.

Un buque que transportaba 500.000 barriles de crudo indicó que se dirigía a Turquía, lo que supondría la primera exportación estadounidense a ese país en al menos un año, según datos de Kpler.

El alza del índice de referencia Brent hace que el crudo de EEUU sea atractivo

Las importaciones a EEUU, por su parte, cayeron en más de 1 millón de barriles diarios hasta situarse en 5,3 millones de barriles diarios la semana pasada. EE.UU. sigue importando gran parte de su crudo, ya que sus refinerías están diseñadas para procesar calidades más pesadas y ácidas que el crudo ligero y dulce que produce.

La interrupción de los suministros de Oriente Medio disparó la prima de los futuros del crudo Brent sobre los del crudo West Texas Intermediate de EEUU hasta los 20,69 dólares por barril el mes pasado, lo que redujo el interés de los compradores estadounidenses por las importaciones, al tiempo que hizo que el crudo estadounidense resultara atractivo para las refinerías de Europa y Asia.

El precio de los cargamentos físicos de crudo para entrega inmediata en Europa alcanzó un máximo histórico cercano a los 150 dólares por barril el lunes, y los destinados a África alcanzaron nuevos máximos, según datos de LSEG y operadores.

Las exportaciones se acercan a la capacidad máxima

Es probable que las exportaciones estadounidenses alcancen unos 5,2 millones de barriles diarios en abril, según Matt Smith, analista de Kpler, quien añadió que las exportaciones se estaban acercando a los límites de capacidad en términos mensuales.

Estados Unidos puede exportar hasta 6 millones de barriles diarios, según operadores y analistas, que citan la limitada capacidad de los oleoductos y la disponibilidad de buques. Sus exportaciones alcanzaron un máximo histórico de 5,6 millones de barriles diarios en 2023, según datos del Gobierno.

"El mercado ya está poniendo a prueba el techo de exportación con los 5,2 millones de barriles diarios exportados la semana pasada. Cada barril adicional a partir de aquí cuesta más en transporte y logística que el anterior", según Bekzod Zukhritdinov, un operador petrolero en Dubái.

Una liberación de crudo medio ácido de la Reserva Estratégica de Petróleo podría impulsar la exportación de más crudos estadounidenses ligeros y con bajo contenido de azufre, señaló Shah, de Rystad. Sin embargo, la escasez de petroleros y el aumento de las tarifas de transporte podrían perjudicar esa demanda de exportación, añadió.

Alrededor de 80 superpetroleros vacíos se dirigían al golfo de México el miércoles, probablemente para cargar crudo durante abril y mayo, según Rohit Rathod, analista sénior de Vortexa.

Por Arathy Somasekhar y Georgina McCartney, de agencia Reuters