Energía lideró el mercado de deuda y concentró el 47% de las emisiones corporativas en el primer trimestre

El sector captó u$s1.848 millones a través de Obligaciones Negociables y consolidó su peso en el mercado de capitales. Vaca Muerta, la dolarización de ingresos y mejores tasas impulsaron el financiamiento.

Las petroleras lideraron las colocaciones a Nueva York con tasas de corte de hasta 9%.

El sector energético volvió a consolidarse como el principal protagonista del mercado de capitales argentino durante el primer trimestre de 2026, al concentrar el 47% del total emitido en Obligaciones Negociables (ON).

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Entre enero y marzo, las compañías del rubro captaron u$s1.848 millones sobre un volumen total de u$s3.930 millones colocados en el mercado primario, según un informe elaborado por RICSA Alyc, en línea con las estimaciones de Ámbito respecto al primer trimestre.

El dato confirma la creciente centralidad de la energía como demandante de financiamiento corporativo, en un contexto donde el mercado continúa privilegiando emisiones en moneda dura, compañías de primera línea y proyectos vinculados a infraestructura estratégica.

El trimestre estuvo marcado por una fuerte concentración del financiamiento. Los u$s1.848 millones captados por el sector energético se canalizaron a través de apenas 11 series, equivalentes al 20% del total de emisiones del período.

En total, entre enero y marzo se colocaron 55 series en el mercado, un 30% menos que en igual período de 2025. Esto refleja una tendencia hacia operaciones de mayor tamaño y menor atomización de emisores.

Según el informe, el inicio de 2026 ratifica una dinámica que ya se había intensificado hacia fines del año pasado: mayor selectividad crediticia, extensión de plazos y mejores condiciones para emisores con balances sólidos.

Captura de pantalla 2026-04-16 104125 Resumen ejecutivo del informe

Dólar como moneda preferida

La estructura de las colocaciones mostró una clara preferencia por el financiamiento en dólares. El 90,9% de las emisiones del sector energético se realizó en moneda estadounidense.

Esto responde a la necesidad de las empresas de calzar sus pasivos con ingresos mayormente dolarizados, especialmente en firmas exportadoras o vinculadas a Vaca Muerta.

En cuanto al costo financiero, la tasa promedio en dólares se ubicó en 7,94% nominal anual, una mejora frente al 10% promedio ponderado observado en el primer trimestre de 2025. No obstante, persiste una marcada dispersión según perfil crediticio. Mientras Pampa Energía logró financiarse al 5%, otras compañías como Crown Point debieron convalidar tasas cercanas al 11%.

YPF volvió a liderar

YPF volvió a posicionarse como el actor dominante del trimestre, con emisiones por u$s711 millones a través de distintas series. Además del volumen, la petrolera estatal logró extender plazos con colocaciones de hasta 97,1 meses de duración. Detrás se ubicaron Pan American Energy con u$s375 millones y Pampa Energía con u$s200 millones.

El caso de Pan American Energy fue especialmente destacado por haber logrado el plazo más extenso del trimestre: 133,9 meses, a una tasa del 8%, lo que muestra una mayor maduración del mercado local para financiar horizontes superiores a once años.

Midstream, generación y distribución

El segmento midstream también mostró actividad relevante. Oleoductos del Valle (Oldelval) captó u$s110 millones al 7%, en una colocación clave para financiar obras de evacuación de crudo.

En contraste, empresas como Edenor y Compañía General de Combustibles (CGC) debieron pagar tasas cercanas al 10% para plazos más cortos.

El mercado como motor de expansión

El promedio por emisión dentro del sector energético fue de u$s168 millones, muy por encima del promedio general del mercado de ON, que se ubicó en u$s71,5 millones. Para los analistas, esto confirma que la energía opera en una escala capaz de traccionar los principales indicadores del mercado primario local.

El informe concluye que el arranque de 2026 ratifica a la energía como principal demandante de financiamiento estructural en la Argentina, con fuerte dolarización, mejores tasas para jugadores líderes y creciente protagonismo del mercado de capitales como herramienta para expandir la infraestructura nacional.