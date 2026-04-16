EEUU endurece la presión sobre Irán: mantendrá el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz "el tiempo que sea necesario"

Así lo anunció el secretario de Defensa estadounidense, quien también advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques. El operativo apunta a impedir el tránsito de buques hacia y desde puertos iraníes.

El gobierno de Estados Unidos ratificó que sostendrá el bloqueo sobre los puertos de Irán por tiempo indefinido, en una nueva escalada de presión en el conflicto regional. El anuncio fue realizado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth , quien además advirtió sobre la posibilidad de nuevos ataques si no se alcanza un acuerdo.

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“Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura , su red eléctrica y sus instalaciones energéticas”, afirmó el jefe del Pentágono durante una conferencia de prensa en Washington .

La operación comenzó el lunes y apunta a impedir el tránsito de buques hacia y desde puertos iraníes. Según detalló el jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine , la medida se aplica sin distinción de bandera.

“El bloqueo s e aplica a todos los barcos, independientemente de su nacionalidad ”, explicó, y advirtió: “Si no acatan este bloqueo, haremos uso de la fuerza”.

Hasta el momento, al menos 13 embarcaciones cambiaron de rumbo para evitar enfrentamientos con las fuerzas estadounidenses.

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Advertencias a Irán

Hegseth también aseguró que Washington monitorea de cerca los movimientos militares iraníes y acusó a Teherán de intentar recuperar equipamiento afectado por los bombardeos recientes.

“Sabemos qué activos militares están movilizando y hacia dónde los están trasladando”, afirmó, al tiempo que sostuvo que Irán enfrenta limitaciones para reconstruir su capacidad defensiva y ofensiva.

Rearme en medio del alto el fuego

En paralelo, el jefe del Comando Central de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, indicó que las fuerzas estadounidenses están aprovechando la tregua parcial para reforzar su posición militar en la región.

“Estamos rearmándonos, reequipándonos y ajustando nuestras tácticas”, señaló, y remarcó la capacidad de adaptación de las fuerzas estadounidenses en escenarios de alta tensión.

El bloqueo naval se convirtió en uno de los ejes centrales de la estrategia estadounidense para presionar a Irán, en un contexto donde las negociaciones diplomáticas no lograron avances significativos.

La continuidad de esta medida, sumada a las amenazas de nuevos ataques, mantiene en alerta a la región y al mercado energético global, dado el rol clave que tienen las rutas marítimas cercanas a Irán en el comercio internacional de petróleo.