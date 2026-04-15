Irán advierte que puede paralizar rutas clave del comercio global en respuesta a las sanciones al petróleo de EEUU

Teherán sugiere que podría frenar exportaciones e importaciones en el Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo.

Irán advirtió que bloqueará el comercio en tres zonas estratégicas si Estados Unidos mantiene el cierre del estrecho de Ormuz , en una escalada que pone en riesgo el tránsito global de energía y mercancías en corredores clave.

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Desde Teherán, el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas, lanzó una advertencia directa ante la presión marítima estadounidense. Según sostuvo, si Washington “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros” , eso ser á “el preludio” de una violación del alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

El mensaje fue aún más contundente en su alcance : “Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico , en el mar de Omán o en el mar Rojo”, afirmó, de acuerdo con un comunicado difundido por la televisión estatal.

La advertencia incluye al mar Rojo , una zona donde Irán no tiene acceso directo pero sí influencia a través de aliados como los hutíes de Yemen. En ese contexto, el foco está puesto en el estrecho de Bab el-Mandeb , un corredor clave para el comercio internacional.

Ubicado entre Yemen y el Cuerno de África, este estrecho conecta con el canal de Suez y concentra una parte fundamental del transporte global de petróleo y mercancías. Su punto más angosto, de apenas 29 kilómetros, limita el tránsito a dos canales, lo que lo vuelve especialmente vulnerable ante cualquier interrupción.

La amenaza incluye al Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo.

El bloqueo en Ormuz y sus efectos

La amenaza iraní surge como respuesta al endurecimiento de la estrategia de Washington. El Comando Central de Estados Unidos aseguró que el bloqueo naval sobre Irán se “aplicó plenamente” y que logró detener “por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

No obstante, los datos de seguimiento marítimo muestran un panorama más ambiguo, ya que algunos buques lograron atravesar el estrecho de Ormuz pese a las restricciones impuestas.

Analistas señalan que la medida impulsada por el presidente Donald Trump busca no solo afectar los ingresos iraníes, sino también presionar a China, principal comprador de su petróleo, para que influya en la reapertura del paso marítimo.