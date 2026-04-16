La guerra pone en jaque los u$s5 billones de los fondos del Golfo Pérsico: por qué el conflicto amenaza su poder global

Los gigantes financieros de Medio Oriente enfrentan un giro forzado: más gasto en defensa, menos inversiones y dudas sobre su estrategia a largo plazo.

Desde 2021, estos fondos canalizaron más de u$s430.000 millones hacia distintos sectores, con una fuerte apuesta por diversificar sus economías más allá del petróleo.

La guerra en Medio Oriente no solo sacude los mercados energéticos globales : también empieza a golpear el corazón financiero de las economías petroleras. Los fondos soberanos de los países del Golfo, que administran más de u$s5 billones y se consolidaron en los últimos años como actores clave del capitalismo global, enfrentan ahora un escenario de presión creciente que amenaza con redefinir su estrategia.

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En conjunto, los vehículos de inversión de países como Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos no solo financiaron megaproyectos internos, sino que también expandieron su presencia global con inversiones en tecnología, infraestructura, deportes y activos financieros. Desde 2021, estos fondos canalizaron más de u$s430.000 millones hacia distintos sectores, con una fuerte apuesta por diversificar sus economías más allá del petróleo.

Sin embargo, el conflicto bélico con Irán está alterando ese esquema. Lo que hasta hace poco era una estrategia de largo plazo para “despetrolizar” sus economías ahora choca con una realidad urgente: la necesidad de financiar la guerra, reconstruir infraestructura dañada y sostener economías que empiezan a desacelerarse.

Uno de los primeros impactos concretos del conflicto fue la destrucción de infraestructura energética clave. Según estimaciones privadas, los ataques en la región ya generaron daños por unos u$s25.000 millones en instalaciones de petróleo y gas. A esto se suma la necesidad de invertir entre u$s30.000 y u$s50.000 millones adicionales en nuevos oleoductos que permitan evitar el paso por el estratégico estrecho de Ormuz , un punto crítico cuya vulnerabilidad quedó expuesta durante la guerra.

Pero el frente energético no es el único desafío. Los países del Golfo también deberán incrementar significativamente su gasto en defensa, en particular para reponer sistemas de misiles y fortalecer su capacidad militar ante un escenario regional más inestable.

Este combo de mayores gastos llega en un momento complejo: las economías de la región comienzan a sentir el impacto de la desaceleración global y de las propias disrupciones comerciales generadas por el conflicto.

Fondos soberanos bajo presión

Históricamente, los fondos soberanos del Golfo actuaron como “colchón” ante crisis. Durante la pandemia, por ejemplo, retiraron decenas de miles de millones de dólares para sostener sus economías y empresas estratégicas.

Ahora, el escenario podría repetirse, pero con mayores dificultades. A diferencia de ciclos anteriores, en los últimos años estos fondos incrementaron su exposición a activos ilíquidos, como inversiones en startups tecnológicas, infraestructura y crédito privado. Se estima que solo en inteligencia artificial y centros de datos, los fondos de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos destinaron cerca de u$s140.000 millones.

El problema es que estos activos no pueden liquidarse rápidamente sin pérdidas significativas. A diferencia de los bonos o acciones, requieren plazos largos y condiciones de mercado favorables para ser vendidos.

Esto limita la capacidad de reacción de los fondos en un contexto donde las necesidades de liquidez pueden crecer rápidamente.

Inversiones estratégicas en riesgo

Otro factor que complica la situación es que muchas de las inversiones realizadas por estos fondos no responden únicamente a criterios financieros, sino también geopolíticos.

Los países del Golfo apostaron fuerte a garantizar su seguridad alimentaria y acceso a recursos críticos mediante inversiones en África, Asia y América Latina. Estas posiciones, muchas veces vinculadas a acuerdos entre gobiernos, no son fáciles de revertir.

Además, en el plano doméstico, los fondos financiaron ambiciosos planes de transformación económica. Proyectos como ciudades futuristas, desarrollos turísticos y polos financieros buscaban posicionar a la región como un hub global más allá del petróleo.

Sin embargo, la guerra puso en duda la viabilidad de varios de estos emprendimientos. La caída del turismo, la retracción de inversiones extranjeras y el aumento del riesgo geopolítico están afectando directamente los ingresos de estos proyectos.

Empresas vinculadas a infraestructura, transporte y real estate ya reportan menores niveles de actividad, lo que impacta en los dividendos que reciben los fondos soberanos.

Menos apetito inversor y fuga de capitales

El deterioro del contexto regional también empieza a reflejarse en el comportamiento de los inversores internacionales. La posibilidad de ataques recurrentes y la incertidumbre política reducen el atractivo del Golfo como destino de capital.

Distintos reportes indican que contratistas extranjeros comienzan a retirarse de proyectos en la región, mientras que inversores occidentales adoptan una postura más cautelosa.

Esto complica uno de los pilares de la estrategia económica de países como Arabia Saudita, que buscaban atraer capital externo para financiar su transformación productiva.

Un cambio de paradigma en marcha

A pesar de este escenario adverso, no se espera una venta masiva de activos globales por parte de los fondos soberanos. La mayoría mantiene una visión de largo plazo y apuesta a sostener sus inversiones internacionales, que hoy se vuelven aún más relevantes ante la caída de ingresos domésticos.

Sin embargo, el conflicto podría generar un cambio más sutil pero profundo: un giro desde inversiones de alto riesgo y largo plazo hacia activos más estables y generadores de flujo de caja inmediato.

En otras palabras, los fondos podrían pasar de financiar el futuro a priorizar la supervivencia en el presente.

El dilema de fondo: reconstruir o transformar

El impacto de la guerra deja a los países del Golfo frente a un dilema estratégico. Por un lado, deben destinar recursos crecientes a reconstruir infraestructura, sostener sus economías y garantizar la seguridad. Por otro, necesitan continuar con sus planes de diversificación para no depender exclusivamente del petróleo en el futuro.

El problema es que ambas agendas compiten por los mismos recursos.

Cuanto más se prolongue el conflicto, más difícil será sostener ese equilibrio. Y más probable será que los fondos soberanos, que en los últimos años lideraron la expansión global del capital del Golfo, tengan que replegarse parcialmente para atender urgencias internas.

Así, la guerra no solo amenaza con agotar parte de la enorme riqueza acumulada en la región, sino también con alterar el rol que estos fondos jugaron en la economía global durante la última década.

En un mundo cada vez más atravesado por tensiones geopolíticas, incluso los gigantes financieros del petróleo empiezan a mostrar que su poder no es inmune a los conflictos que, justamente, alimentan su riqueza.