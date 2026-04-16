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El capitán de la Selección argentina adquirió en las últimas horas un club del ascenso de España. Conocé los detalles.

Sorpresa: Lionel Messi adquirió un club de fútbol de España

Lionel Messi formalizó la adquisición de la Unió Esportiva Cornellà, que compite en la Tercera RFEF. Es decir la tercera división del fútbol español. El jugador argentino se hace con la totalidad de la propiedad de la institución catalana.

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Fundada en 1951, la UE Cornellà es considerada una de las instituciones de mayor tradición en el fútbol de Cataluña y de ámbito nacional.

Este es, en total, el tercer club en donde invierte Lionel Messi en el mundo del fútbol: ya fundó junto a Luis Suárez el Deportivo LSM, en Uruguay, y además el Leones FC de Rosario, que compite en la Primera C.

“Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años”, reza el texto del anuncio.

“La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo”, agregó.

image En el comunicado oficial de club, que puntualizó en que el rosarino se convirtió en nuevo “propietario”, destacaron los futbolistas que salieron de la institución. Entre ellos figuran David Raya, actual arquero del Arsenal y de la selección de España; Jordi Alba, ex compañero de Messi en el Barcelona y el Inter Miami; Gerard Martín, uno de los defensores emergentes del elenco "Blaugrana"; Javi Puado, capitán del RCD Espanyol e internacional español; Keita Baldé, referente en el fútbol internacional con Senegal y paso por equipos de las grandes ligas; Aitor Rubial, capitán del Real Betis, además de Ilie Sánchez, campeón de la MLS y doblemente seleccionado para el MLS All-Star. El compromiso de Messi con el fútbol formativo se escenifica en proyectos como la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado mes de diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos Sub-16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea FC, Manchester City y FC Barcelona).