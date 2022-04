Cuáles son las industrias que más gases de efecto invernadero generan

En el nuevo reporte de Boston Consulting Group (BCG) titulado “Actions Speak Louder Than Words in Delivering Net Zero”, las industrias de energía, transporte y agricultura, incluidos el petróleo y el gas, la minería, el cemento, los productos químicos, la fabricación de acero y el transporte por carretera, son responsables de más del 80% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. A menos que tomen medidas de descarbonización, el mundo no cumplirá los objetivos de París.